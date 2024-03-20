Dondurulmuş ıspanağa ‘tüketmeyin’ uyarısı
Dondurulmuş gıda üreticisi Ardo, Almanya genelinde dondurulmuş ve son kullanma tarihi Ocak 2026 olan 450 gramlık paketteki ıspanak ürününü geri çağırdı.
Süpermarketler zinciri Rewe'de satılan "Junger Spinat gehackt" isimli üründe sebzelere metal talaşların girmiş olabileceği bildirildi. Yetkili, "Sağlık tehlikesi göz ardı edilemeyeceğinden, ıspanağın tüketimini kesinlikle önermiyoruz" diye konuştu.
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