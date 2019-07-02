Dondurmalı profiterol tarifi | Yaz mevsimini serinleten şahane tatlı Profiterol hayatımıza çok hızlı bir giriş yaptı ve hiç de yadırganmadı. Sanki bizden bir lezzetmişcesine benimsedik. Birçok görsel şölene ve geleneksel rötuşlara uğramasına rağmen ilk tarifiyle de kullanılıyor.

Benim özel olarak üzerinde değişiklik yapıp severek tükettiğim bu tarif, ülkemizin güzidesi, maraş dondurmasıyla buluştu.. Böylelikle bu tarife doyum olmuyor. Deneyenlerden tam puan alan dondurmalı profiterolü sizde seveceksiniz... Malzemeler 1 su bardağı su

1 su bardağı un

bir tutam tuz

3 yumurta

125 gr tereyağı Kreması için; dondurma Üzeri için; çikolata

2 yemek kaşığı kadar krema Yapılışı Öncelikle un, su ve tereyağını bir tencerede, kısık ateşte eritin. Ardından tereyağı eriyince üzerine ununu ilave ederek yumuşak kıvamlı bir hamur elde edin. Ocaktan aldığınız hamurun soğuması için el mikseriyle çırpın. Ardından tek tek kıvamına göre yumurtaları ekleyin. Kek hamuru akışkanlığında bir kıvam elde ederek fırın tepsisinin üzerine, sıkma torbasının yarımıyla küçük bezeler oluşturacak şekilde sıkın. Önceden ısıtılmış 190 derecelik fırında 12 - 18 dakika kadar pişirin. Bir kenarda dilediğiniz kadar çikolatayı benmari usukü eriterek, indirdiğinizde içerisine 2 yemek kaşığı kremayı ekleyin. Fırından çıkan profiterol toplarının ilk sıcağının çıkmasını bekleyin. El mikseriyle dondurmayı çırpıp, sıkma torbası yarımıyla profiterollerin altından delik açarak, içerisine doldurun. Üzerine de çikolatayı dilediğiniz kadar dökerek servis edin.

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