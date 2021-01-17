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Sağlık Dondurmada koronavirüs tespit edilmişti! Ateş Kara merak edilen soruya cevap verdi
Sağlık

Dondurmada koronavirüs tespit edilmişti! Ateş Kara merak edilen soruya cevap verdi

Çin'de dondurma örneklerinde koronavirüs rastlanması üzerine binlerce ürüne el konulurken, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, virüsün bulaşıp bulaşmayacağına ilişkin merak edilen soruyu cevapladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-17 01:25:00 -
Dondurmada koronavirüs tespit edilmişti! Ateş Kara merak edilen soruya cevap verdi

Çin'in Tianjin kentinde dondurmalardan alınan üç numunede yeni tip korona virüs (Covid-19) tespit edildiği bildirildi. Tianjin Daqiaodao Food Co. tarafından üretilen dondurmalardan alınan örnekler, Salı ve Çarşamba günleri kontrol için belediyenin hastalık kontrol merkezine gönderilmişti. Yapılan incelemeler sonucu dondurma örneklerinde Covid-19 tespit edildi. Tüm ürünlere el konurken, şirketin bin 662 çalışanı karantina altına alınarak nükleik asit testine tabi tutuldu. Ayrıca, dondurmalardan bin 812'sinin diğer şehirlere dağıtıldığı belirtildi.

Yetkililer, virüsün nasıl bulaştığını tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Ateş Kara'dan açıklama

Ateş Kara Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Çin'de dondurmada koronavirüs tespit edilmesi, büyük olasılıkla üretim sırasında koronavirüs pozitif birisinden bulaş olması ile ilgili olabilir. Soğukta bulunduğu için, virüs daha uzun süre tespit edilebilir Bulaşa neden olamaz dünyada bugüne kadar gıda ile geçiş gösterilmedi. Çin'de bir seferde üretilen 4,836 kutu dondurmadan alınan örneklerden 3'ünde virüs pozitif bulunmuş. Öncelikle bu hastalık yapabilecek bir virüs mü ? Yoksa, virüs parçası mı ? Bunu değerlendirmek mümkün değil, ancak virüs bile olsa bugüne kadar gıda ile geçiş olduğu gösterilmedi." dedi.

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