Dondurma yedikten sonra sıcak su içmek zararlı mıdır?

Yaz sıcaklarında ferahlamanın en etkili yollarından biri en az bir top dondurma yemekten geçer. Anne ve babalar çocuklarının dondurma tüketmeleri konusunda son derece kaygılı davranabilir. Birçok ebeveyn dondurma yedikten sonra çocuklarının hasta olacağını düşünür. Peki, gerçekten dondurma çocukları hasta eder mi?

Dolaylı yoldan

Aslında çocukları dondurma hasta etmez. Sadece vücutta olan virüslerin aktifleşmesine sebep olur. Yani dondurma doğrudan değil dolayı olarak hastalıklara yol açabilir.

Dondurma yedikten sonra hasta olmamak için neler yapılmalı?

Dondurma tüketildikten sonra alınacak birkaç tedbirle hastalık yaşanma riskini bir hayli azaltabilirsiniz. Öncelikle çocuklarınızı dondurma yemeden önce uyarmanızda yarar var. Dondurma öncelikle ağızda eritilirse sorunların yaşanma ihtimali bir hayli azalır.

Ilık su

Dondurma yedikten hemen sonra bir bardak ılık su içmek olası hastalık riskini en aza indirir. Uzmanlar dondurmadan sonra kesinlikle sıcak değil ılık su içilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

Tarçın çayı

Lezzet ve şifa deposu tarçın çayını dondurma yedikten hemen sonra yudumlayabilirsiniz. Bu leziz çay çocuklarınızın da hoşuna gidecektir.

Nane çayı

Dondurmanın ardından ılık bir bardak nane çayı içmek de boğazlarınızı bir hayli rahatlatacaktır.

Gargara

Dondurmaların içerisinde bulunan şeker de boğaz ağrısı sorununa yol açabiliyor. Ayrıca dişlere yerleşen şeker ağızdaki bakterileri besliyor ve çürük riskini yükseltiyor. Hem dişleriniz hem de boğazınız için gargara yapmanız son derece kıymetli.