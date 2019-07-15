Dondurma kızartması tarifiyle yepyeni lezzetlere uzanın

Son birkaç yıldır popülerliğini elinde tutan, fakat lezzeti kadar rağbet görmeyen bu lezzet denemelisiniz. Keza deneyen bir daha vazgeçemiyor. Kolaylıkla yapabileceğiniz lezzet şöleninin tarifini sizler için derledik...

Malzemeler

yarım kg dondurma

2 yumurta akı

1 su bardağı mısır gevreği

1 çay bardağı ince çekilmiş fındık

1 çay bardağı ince çekilmiş badem

1 çay bardağı rendelenmiş hindistan cevizi

3 yemek kaşığı esmer şeker

1 çay kaşığı tarçın

Evde maraş usulü bir dondurma yaparak bu tarife başlayabilirsiniz.

Dondurmanızı dolaptan çıkarttıktan sonra, ılıması için bir kenara alın. Ardından ceviz büyüklüğünde toplar yapın ve tekrar dolaba koyarak donmasını sağlayın.

Yumurta haricindeki bütün kuru malzemeleri karıştırıp blenderdan geçirin.

Dondurmaları önce yumurta sarısı, ardından da kuru malzemelerin olduğu karışıma batırarak, dondurucuda yarım saat dinlendirip kızartın.

Şimdiden afiyet olsun...