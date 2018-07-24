Dondurma diye yutturuyorlar

EKONOMİ SERVİSİ

Hava sıcaklığının artması vatandaşların meyve suyu ve dondurma gibi gıdaları daha fazla tüketmesine neden olurken; birçok marketin vitrinleri süt, sahlep ve şekerden üretilen doğal dondurmaların yerini renklendirici, tatlandırıcı, kıvam verici katkı maddeler içeren yapay ürünlerle doldu.

ŞÜPHELİ ÜRÜNLERİ ALO 174’E BİLDİRİN

Denetimlerin yaygın ve etkin olması gerektiği görüşünü dile getiren Gıda Mühendisi Sedat Kuru, dondurma üretiminde pek çok kimyevi maddenin kullanıldığını dile getirerek, “Denetim esnasında bu maddelerin ilgili mercilerin onayını alıp almadığına önem verilmeli” dedi.

“Onaysız esans ve aromaların dolaşımı önlenmeli’’ diyen Kuru, ‘’Onaylıların da limitlerinin aşılıp aşılmadığına dikkat edilmeli. Kontroller artmalı. Hile peşinde olanlar, açık alan veya hukuki boşluk bulamamalı. Tüketiciler de süt ihtiva eden dondurmalar almalı, aromalı ürünlerden kaçınmalı. Şüpheli ürünler mutlaka ve mutlaka Alo 174’e bildirilmeli” diye konuştu.

KONTROLLER YAYGIN VE YOĞUN OLMALI

Gıda Mühendisi Nurten Sırma ise gıda denetimlerinin yeterli olmadığını belirterek, denetimlerin yaygın ve yoğun olmasının tüketicileri de rahatlatacağını ancak denetimlerin kalifiye elemanlarca yapılması gerektiğini dile getirdi. Dondurmada kimyevi ürünlerin limitlerinin geçilip geçilmediğinin araştırılması gerektiğine dikkat çeken Sırma, “Bu ürünlerin ne oranda doğal veya yapay olduğu ortaya konulmalı” diye konuştu.

KİMYASALLARDAN KAÇININ

Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu da Yeni Akit’e yaptığı açıklamada, “Doğal dondurma süt, sahlep ve şekerle yapılır. Yapay dondurma ise esanslar, kıvam vericiler ve boyalar ihtiva eder. Bunlar dondurma değil dondurulmuş üründür” dedi.

RİSKLER BARINDIRIYOR

Ağaoğlu, bünyelerinde kimyevi madde bulunan dondurulmuş ürünlerin kansere ve sindirim sorunlarına neden olabileceğine işaret ederek, “Bir anda komaya sokmayan, öldürmeyen bu maddeler bedene önemli zararlar verebilir” tembihinde bulundu. Dondurmanın içerdiği ürünlerin helal olup olmadığının da araştırılması gerektiğini kaydeden Ağaoğlu, “Avrupa’da kıvam vericiler domuz kemiğinden elde edilmektedir. Bu maddeler hayvansal kökenlidir. Kıvam vericilerin inek ve boğa mı yoksa domuzdan mı elde edildiği kolay kolay da anlaşılamamaktadır. Mütedeyyin tüketicilerimizin konuyu bu yönüyle de dikkate almaları yerinde olacaktır” ifadelerini kullandı.