Dondurma değil mikroplar hasta ediyor! | Doğru bilinen yanlışlar

Dondurma yemek, herkesin bildiğinin aksine boğazın şişmesine sebebiyet vermez. Doktorların yaptığı açıklamaya göre; mide ya da bağırsaklarda oluşan rahatsızlıklar sonucunda, bakterilerin çoğalması ve bağışıklık sisteminin güçsüz düşmesi sonucu boğaz bakteriyle kaplanıp şişiyor.

Boğazın arkasında yer alan bağışıklık sistemi parçası, vücuttaki bakterin tepkimesi dolayısıyla şiştiği için, suç dondurmaya kalıyor. Aslında vücuttaki sorun "bağışıklık sisteminin kuvvetlendirilmemesi"dir.

Bir başka sebep de ani hava değişimlerinin bağışıklığı etkilemesidir. Çok sıcakta kalıp, soğuk bir duş almak da vücudunuzdaki bağışıklığı tetikleyecektir.

Sonuç olarak bağışıklık sisteminizin zayıf olması boğazınızın şişmesine neden olur. Peki bağışıklık sistemi kuvvetlendirilebilir mi? Elbette mümkün..