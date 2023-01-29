Döndü, dolaştı, yine Süper Lig'e geliyor! Sivas'ı yarı yolda bırakmıştı...

Suudi Arabistan'dan oldukça iyi bir teklif alan ve ülkesinden de talibi bulunan Dia Saba, yeniden Süper Lig'e dönüyor. Anlaşmayı İsrail basını duyurdu.

Demir Grup Sivasspor ile yolları geçtiğimiz haftalarda ayrılan İsrailli orta saha oyuncusu Dia Saba, yeniden Süper Lig'de forma giymeye hazırlanıyor. Yedioth Ahronot'un haberine göre tecrübeli futbolcu Süper Lig ekibi ile anlaşmaya vardı, önümüzdeki günlerde sözleşme imzalaması bekleniyor.

30 yaşındaki futbolcunun geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan'da bir kulüpten çok iyi bir teklif aldığı bildirildi. İki yıllık sözleşme yapacak ve 2.4 milyon euroluk bir kazancı olacak futbolcunun transferinin, İsrail ve Suudi Arabistan arasındaki diplomatik ilişkilerin zayıflığı nedeniyle gerçekleşmediği belirtildi.

Milliyet'e göre; Cristiano Ronaldo'yu ülkeye getirerek dünya futbolunun dikkatini çeken Suudi Arabistan'daki profesyonel futbol liginde daha önce bir İsrailli futbolcu forma giymedi. Transfer gerçekleşmiş olsa Dia Saba, Suudi Ligi'nde forma giyen ilk İsrailli futbolcu olarak tarihe geçecekti.

Öte yandan ülkesinin Maccabi Haifa kulübünün de futbolcuyla ilgilendiği ancak Saba'nın futbol hayatını Türkiye'de sürdürmeye karar verdiği ifade edildi. Oyuncunun bu kararını Haifa kulübünün yetkililerine ilettiği kaydedildi. Ankaragücü ile 1.5 sezonluk kontrat yapması beklenen İsrailli futbolcunun, sezonluk yaklaşık 1 milyon euroluk bir kazancı olacağı beklentisinin bulunduğu da aktarıldı.

Dia Saba, Sivasspor'a Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Nasr ile yollarını ayırdıktan sonra sezon başında gelmişti. Süper Lig'de 13 maçta 5 gol, 4 asistle oynayan ileri dönük orta saha oyuncusu, UEFA Konferans Ligi'nde 6 maçta 1 gol, 2 asiste ve Türkiye Kupası'nda da 1 asiste imza attı.