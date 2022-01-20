Donbass krizi çözülecek mi? Kritik toplantı İstanbul’da yapılıyor

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden Donbas krizine ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. Minsk toplantılarının bir sonraki turunun İstanbul'da yapılacağını açıklandı…

Minsk toplantısı İstanbul’da

Son dönemdeki dış politika konularına ilişkin değerlendirmelerde bulunan diplomatik kaynaklar da Ukrayna ile Rusya arasındaki kriz konusunda, şunları söyledi: "Bu konuda tutumumuz belli, tansiyonu düşürmek, çatışmayı önlemek, diyaloğu artırmak, pozisyonumuz net" ifadelerini kullandı. Minsk toplantılarının bir sonraki turunun İstanbul'da yapılacak.Toplantıya önceki katılımcılar kimlerse onlar katılacak, Rusya, Ukrayna, Donbas… Tarih belli değil ama sık sık toplanacaklar"

Süreç yapıcı bir şekilde devam ediyor

Diplomatik kaynaklar, Türkiye ve Katar'ın Kabil'deki havalimanını işletme ve güvenliğini sağlama talebine dair ise "Kabil'de görüşmeler devam ediyor. Orada bir heyetimiz var. Güvenlik konusunda bir mutabakat var ama maliyet hesaplamalar konusunda görüşmeler devam ediyor. Dışarda Taliban içerde kim varsa o olacak. Süreç yapıcı bir şekilde devam ediyor" açıklamasında bulundu.



