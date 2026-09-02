  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA alacaklardı: İsrail'den çekinip 'kendimiz yapacağız' diyerek duyurdular İbret olsun ve uzak durun! Madde bağımlılığı anketinde çarpıcı sonuçlar Eğri minareli Sivas Ulu Cami'de restorasyon: Yeşil çanakların sırrı çözüldü Eğri minareli camideki sıra dışı gizemli çanakların sırrı çözüldü: Çok konuşulan sıra bakın neymiş Renault'tan LFP bataryalı Scenic E-Tech: İşte fiyatı ve özellikleri! Akrepler zehirleri için yetiştiriliyor! Samsun’da sıra dışı merkez Müthiş gelişmeyi duyurdular: Beşiktaş'ın kalecisi Nübel'e büyük onur...
Kültür Sanat
10
Yeniakit Publisher
Eğri minareli camideki sıra dışı gizemli çanakların sırrı çözüldü: Çok konuşulan sırra bakın neymiş

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
IHA Giriş Tarihi:

Eğri minareli camideki sıra dışı gizemli çanakların sırrı çözüldü: Çok konuşulan sırra bakın neymiş

Eğri minaresi ile dikkat çeken 8 asırlık Sivas Ulucamisi'nin restorasyon çalışmaları sırasında ortaya çıkan sıra dışı ve merak uyandıran çanakların eğri minarenin üzerindeki motiflere yeşil rengi vermek için en kritik nokta bakın neymiş ortaya çıktı...

#1
Foto - Eğri minareli camideki sıra dışı gizemli çanakların sırrı çözüldü: Çok konuşulan sırra bakın neymiş

Eğri minaresi ve 8 asırlık geçmişi ile bilinen Sivas Ulu Camii, tarihinin en kapsamlı restorasyonuna alındı. Restorasyon sırasında bulunan ve gizemi uzmanlar tarafından çözülen yeşil renkli çanakların Anadolu mimarisinde süsleme amacıyla yerleştirildiği ortaya çıktı.

#2
Foto - Eğri minareli camideki sıra dışı gizemli çanakların sırrı çözüldü: Çok konuşulan sırra bakın neymiş

Sivas kent merkezinde yer alan Tarihi Ulu Camii, Anadolu Selçuklu Devleti zamanında Kızılarslan Bin İbrahim tarafından 1196-1197 yıllarında Kul Ahi'ye yaptırıldı. İzzeddin Keykavus tarafından 1212 yılında onarılan caminin 1213'te de tuğla örgülü, sekizgen kaideli Pisa Kulesi'ne benzer eğime sahip olan minaresi inşa edildi. Kuzey'den esen rüzgar nedeniyle 1 metre 10 santimetre eğimle inşa edilen cami Eğri Minare olarak da adlandırılıyor. Eğri minareli camii olarak bilinen Ulu Camii, inşasından bu yana en kapsamlı restorasyonuna alındı.

#3
Foto - Eğri minareli camideki sıra dışı gizemli çanakların sırrı çözüldü: Çok konuşulan sırra bakın neymiş

Yaklaşık 14 ay önce ibadete kapatılarak restorasyonuna başlanılan camide temel güçlendirme çalışmasının yanı sıra caminin tavanında bulunan bin 100 tonluk beton kaldırıldı. Caminin minaresinde devam eden restorasyon çalışmalarında ise onlarca yeşil renkli porselen çanak keşfedildi. Çanaklar merak uyandırırken, uzmanlar tarafından yapılan incelemeler sonucu süsleme amaçlı kullanıldığı düşünülen çanakların, esere özgü olarak yeşil renkle boyandığı ifade edildi.

#4
Foto - Eğri minareli camideki sıra dışı gizemli çanakların sırrı çözüldü: Çok konuşulan sırra bakın neymiş

Eserin restorasyonu ile ilgili bilgiler veren Sivas Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Çalışkan, "Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Sivas Müdürlüğü olarak, Sivas Ulu Cami Vakfı sponsorluğunda restorasyonuna başladığımız Sivas Ulu Cami'deyiz. Bundan 14 ay önce Sivas Ulu Cami Vakfı tarafından yapılan sponsorluk kapsamında camimizin tarihinin en kapsamlı restorasyonuna başlanmıştır.

#5
Foto - Eğri minareli camideki sıra dışı gizemli çanakların sırrı çözüldü: Çok konuşulan sırra bakın neymiş

Camimizin temelinden başlayarak bütün eksiklikleri, kusurları gidererek camimizin tavanında bulunan bin 100 tonluk betonarme dönemsel eki de kaldırarak, orijinal ahşap lamine parkeleri döşemek kaydı ile çalışmalarımız devam etmektedir" dedi.

#6
Foto - Eğri minareli camideki sıra dışı gizemli çanakların sırrı çözüldü: Çok konuşulan sırra bakın neymiş

Görenlerin dikkatini çeken minarede de çalışmaların sürdüğünü ifade eden Çalışkan, "Ulu camimizin minaresi şakülünden 116 cm eğik durumdadır.

#7
Foto - Eğri minareli camideki sıra dışı gizemli çanakların sırrı çözüldü: Çok konuşulan sırra bakın neymiş

Modern izleme teknolojisi ile devamlı takip edilmekte eğiklik ilerlememektedir. Minarenin yıpranmış ve zamanla yok olman üzere olan dış çini ve tuğlalarının konservasyonu tamamlanmaktadır.

#8
Foto - Eğri minareli camideki sıra dışı gizemli çanakların sırrı çözüldü: Çok konuşulan sırra bakın neymiş

Aynı zamanda ne zaman olduğu tam bilinmeyen yıldırım düşmesi sonrası minarenin gövdesinden kopan tuğlaların tamamlanması ve sağlamlaştırılması da devam etmektedir. Ayrıca minarenin gövde ortasında kufi yazıyla yazılmış Ahzab suresi 40. ayetin eksik kısımları, aynı yazı stili ve ölçüsünde yeniden yazılacaktır" şeklinde konuştu.

#9
Foto - Eğri minareli camideki sıra dışı gizemli çanakların sırrı çözüldü: Çok konuşulan sırra bakın neymiş

Caminin minaresinde bulunan ve kamuoyunda meraka neden olan çanakların kullanım amacını anlatan Mehmet Ali Çalışkan, "Çini, sırlı tuğla, taş veya çeşitli renklerde tuğlanın birlikte kullanılması gibi mimari süslemenin asil unsurlarının yanı sıra aslında bu iş için yapılmamış bir malzeme olan keramik tabak ve çanaklardır. Kelime anlamı çanak olmakla beraber kullanılan keramik, genellikle küçük ölçüde sofra tabağı, çorba kasesi olabilecek kaplardan ibarettir. Anadolu'nun eşsiz mimari yapılarından biri olan 830 yıllık Sivas Ulu Cami minaresi buna eşsiz örneklerden biridir. Keramik çanaklar, minaremizin şerefe kısmında bir süs unsuru olarak kullanılmıştır. Sık sık kullanılan firuze yerine Sivas'ta yeşil renk kullanılmıştır. Restorasyonlarda hız ikinci plandadır. Orijinal olarak yapılabilecek en iyi imalatı yapma hedefimiz var. En hızlı ve orijinaline en yakın şekilde restorasyonu tamamlayacağız. Emeği geçen tüm paydaşlara başta Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'e, Sivas Valisi Yılmak Şimşek'e ve sponsorumuz Sivas Ulu Cami Vakfına teşekkür ederiz" diye konuştu. 2028 yılı içerisinde restorasyonu tamamlanan caminin Ramazan ayı ile birlikte ibadete açılması bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrail destekli Dürziler Suriye güvenlik güçlerine saldırdı: Dürzi Hikmet’i kaşıntı tuttu
Dünya

İsrail destekli Dürziler Suriye güvenlik güçlerine saldırdı: Dürzi Hikmet’i kaşıntı tuttu

Suriye'nin güneyindeki Suveyda kentinde Dürzilerin bir kısmının lideri, İsrail destekli Hikmet el-Hecri'ye bağlı silahlı gruplar, kentin baz..
Arınç, Kuriş’i FETÖ’cü melek annesinden öğrensin!
Gündem

Arınç, Kuriş’i FETÖ’cü melek annesinden öğrensin!

FETÖ’cülerin ardından Alihan Kuriş’in de avukatlığına soyunan eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’a önemli bir uyarı geldi.
Katar'dan teröriste sert tepki
Dünya

Katar'dan teröriste sert tepki

Katar'dan bebekleri, çocukları ve kadınları katleden terör devleti İsrail'in aşırı sağcı Bakanı Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa baskınına sert tep..
Arif Kocabıyık kimdir?
Biyografi

Arif Kocabıyık kimdir?

YouTuber Arif Kocabıyık, hakkında bulunan yurt dışı çıkış yasağına rağmen Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Bulgaristan’a geçmeye çalışırken yakala..
Yeni Partili belediye "Hayalet Araç" operasyonu: Şüphelilerin isimleri belli oldu!
Gündem

Yeni Partili belediye "Hayalet Araç" operasyonu: Şüphelilerin isimleri belli oldu!

Bolu'daki son operasyonda 23 şüphelinin ismi ve belediyedeki görevleri açıklandı.
Başkan Erdoğan'dan Bişkek'te kritik görüşme
Gündem

Başkan Erdoğan'dan Bişkek'te kritik görüşme

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesİ'ne gitti. Başkan Erdoğan burada Azerbaycan Cumhurbaşkanı Ali..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23