Donald Trump'tan kripto para çıkışı: Felakete sürükler

Kripto paraların son yıllarda gittikçe popülerleşmesinin ardından ülkemiz de dahil olmak üzere pek çok ülke kripto paralara düzenleme getirmek istemişti. Bazı ülkeler ise kripto paraları kabul ederek ülkede kullanıma sunmuş ve “kripto milyonerlerinin” paralarını rahatça harcayabilecekleri ülkeler listesine girmişti.

Her zaman olaylı açıklamalarıyla tanınan eski ABD Başkanı Donald Trump ise, bu “sahte” paralarının Amerikan dolarına zarar verdiğini ve bunun dünyayı felakete sürüklediğini iddia etti.

“Bunların gerçekten ne olduğunu kim biliyor ki?”

ABD’nin önde gelen kanallarından olan Fox News’a konuşan Trump, ABD vatandaşlarının dijital varlıklar yerine ABD dolarına yatırım yapmaları gerektiğini savundu. Bunun hem vatanseverliğin bir göstergesi olduğunu hem de kripto paraların sahte olabileceğini savunan eski ABD Başkanı, “Kripto paralar sahte olabilir. Bunların gerçekten ne olduğunu kim biliyor ki?" diyerek kripto paralara inanmadığını söyledi.

Trump aynı zamanda kripto paraların ABD’nin hem dolaşımdaki hem de rezervlerindeki paralarına zarar verdiğini açıkladı. İnsanların yüklü miktarlardaki alışverişlerde kripto paralar kullanmasının ABD’ye çok ciddi zararlar verdiğini söyleyen Trump, “Bitcoin tarihin en akıllıca dolandırıcılık yöntemi gibi görünüyor” dedi.

Trump destekçileri kendi kripto paralarını oluşturmuştu:

Donald Trump’ın Twitter hesabı kapanmadan önce kendisi 2019 yılında bir dizi tweet atmış ve “kripto paraları sevmediğini” söylemişti. Kendisi her ne kadar kripto paraları sevmiyor olsa da Trump destekçileri onun adına bir kripto para bile oluşturdu. TrumpCoin olarak bilinen bu kripto paraya kurulduğu günden beri 1.000’den fazla başvuru gelmiş durumda.

Şu anki ABD Başkanı Joe Biden ise kripto paralar hakkında çok farklı düşüncelere sahip. Biden, kripto para platformlarının çoğunun aşırı büyüdüğünü ve artık insanları dolandıramayacaklarını düşündüğünü açıklamıştı. Ancak her ihtimale karşı ABD’de faaliyet gösteren platformların ABD hükümeti tarafından incelenmesi ve onaylanması gerektiğini savunan Biden, bu konuda gerekli adımları atacağını da açıklamıştı.

ABD vatandaşlarının neredeyse tamamı Donald Trump’ın açıklamasının gereksiz olduğunu ve “Kriptonun geleceğinden korkan” birinin açıklaması olduğunu savundu.