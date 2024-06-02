Donald Trump'tan Khabib'e: Savaşı durduracağım
Eski ABD Başkanı Donald Trump UFC 302'de Dağıstan asıllı Rus dövüşçü Khabib Nurmagomedov ile bir araya geldi. Görüşmede ilginç anlar yaşandı.
Gazze'deki insanlık dışı İsrail katliamına ilk günden bu yana el veren ABD Başkan Joe Biden ve yönetimine Donald Trump'tan net cevap geldi. Eski ABD Başkanı Donald Trump UFC 302'de Dağıstan asıllı Rus dövüşçü Khabib Nurmagomedov ile bir araya geldi. Nurmagomedov, Trump'a "Filistin'deki savaşı durduracağını biliyorum" dedi. Trump ise buna karşılık, "Durduracağız. Savaşı durduracağım." ifadelerini kullandı.