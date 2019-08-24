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Donald Trump'tan Çin'e yeni ek gümrük vergileri

ABD Başkanı Trump, Çin'in Amerikan ürünlerine getirdiği ek gümrük vergilerine misilleme olarak, bu ülkeye yönelik gümrük vergilerini yüzde 5 yükselttiklerini açıkladı.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 10:22
Donald Trump'tan Çin'e yeni ek gümrük vergileri

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin her yıl, Çin üzerinden yüz milyarlarca dolar kaybettiğini ve bunun bir sonu olmadığını, önceki ABD yönetimlerinin buna izin verdiğini iddia etti. 

Kendisinin böyle bir ticari ilişkiye izin vermeyeceğini vurgulayan Trump, "Adil ticareti sağlamak için bu çok adaletsiz ticari ilişkiyi dengelemeliyiz. Çin, 75 milyar dolarlık Amerikan ürünlerine yeni gümrük vergileri getirmemeliydi." şeklinde konuştu. 

Çin'in bu kararı siyasi nedenlerle aldığını belirten Trump, "1 Ekim'den başlamak üzere Çin'den gelen ve şu anda yüzde 25 gümrük vergisi uygulanan 250 milyar dolarlık ürüne yüzde 30 oranında vergi uygulamaya başlayacağız. Ayrıca halihazırda yüzde 10 vergi uygulanan 300 milyar dolar değerindeki Çin ürünü de 1 Eylül itibariyle yüzde 15 oranında vergilendirilmeye başlanacak. Bu konuya ilginiz için teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu. 

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 10:22
  1. Donald Trump
  2. ABD
  3. Çin
  4. Ticaret Savaşı

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