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Donald Trump'tan Çin'e tehdit: Ülkemizi tükettiler!

ABD Başkanı Trump, Çin ile anlaşma yapmak üzere masaya oturmayı düşündüklerini, anlaşmaya varılmaması halinde de Çin’e yeni yaptırımlar yapmaya hazırlandıklarını duyurdu.

30 Ekim 2018 Salı 11:28
Donald Trump'tan Çin'e tehdit: Ülkemizi tükettiler!

ABD basınına açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile 'muazzam bir anlaşma' yapmayı düşündüğünü söyledi.

Anlaşmanın yapılması için Çin ile masaya oturacaklarını belirten Trump, Çin’in anlaşmaya yanaşmaması halinde de ülkeye yeni yaptırımlar uygulamaya hazırlandıklarını belirtti. 

Trump, "Bence Çin ile muazzam bir anlaşma yapacağız. Bu muazzam olmak zorunda çünkü ülkemizi tükettiler" ifadelerini kullandı. 

ABD Başkanı Trump, anlaşmaya varılmaması halinde Çin’e uygulamaya hazırlandıkları yaptırımın değerini ise 267 milyar dolar olarak aktardı. 

KAYNAK: İHA

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 11:28
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