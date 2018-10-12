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Donald Trump'tan açık tehdit! Daha çok çektireceğim

ABD Başkanı Trump, Fox News’ta birçok konuda açıklamada bulunurken, Çin’e karşı sert ifadeler kullandı.

12 Ekim 2018 Cuma 08:39
Donald Trump'tan açık tehdit! Daha çok çektireceğim

Trump, “Çinliler çok uzun süre çok iyi yaşadılar ve açıkçası bence Amerikalıların aptal olduğunu düşünüyorlar. Amerikalılar aptal insanlar değillerdir. Sadece ticaret konusunda kötü yönetildik” diyerek, artık bu durumun “sona erdiğini” de ifade etti.

Bununla birlikte Washington-Pekin hattındaki gerginliği yükselten gelişmelere yenileri eklendi. ABD İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray, Çin’in Kasım ayındaki Kongre seçimleri öncesi ABD kamuoyunu yönlendirmek için eşi benzeri görülmemiş bir kampanya yürüttüğünü öne sürdü. Trump, geçen ay Çin’i 6 Kasım’daki seçimlere Cumhuriyetçilerin kaybetmesi için müdahale etmeye çalışmakla suçlamıştı. Bu iddiasını Birleşmiş Miller (BM) Güvenlik Konseyi toplantısında dile getiren Trump, partisinin hedef alınma gerekçesinin ise ticaret konusundaki sert duruşunun Çin’i rahatsız etmesi olduğunu savunmuştu.

Nielsen ve Wray, Senato İç Güvenlik Komitesi’nde senatörlerin Trump tarafından ortaya atılan bu iddiasına dair sorularını yanıtladı. Nielsen, ABD’nin seçim güvenliğine yönelik dış tehditlerin iki tip olduğunu söyledi. Bunlardan ilkinin, seçmen kayıtları listeleri veya oy makinelerini de kapsayan seçim altyapısının hack’lenmesi ya da kesintiye uğratılması olduğunu belirten Nielsen, ikinci tip tehdidin ise etkileme kampanyaları olduğunu ifade etti. “Çin’in Amerikan kamuoyunu etkilemek için eşi benzeri görülmemiş bir çaba gösterdiği kesin” diyen Wray, Çin’in ABD için Rusya’dan daha büyük bir tehdit oluşturduğunu savundu.

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 08:39
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