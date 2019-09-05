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Donald Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Greenblat görevini bıraktı

ABD Başkanı Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Jason Greenblat görevinden istifa etti.

05 Eylül 2019 Perşembe 22:33
Donald Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Greenblat görevini bıraktı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Jason Greenblat görevinden istifa etti.

"BARIŞ ARAYIŞI UNUTULMAYACAK"

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabı üzerinden Greenblat'ın istifasını doğrulayarak, "Yönetimimde neredeyse 3 yıl sonra, Jason Greenblatt özel sektörde çalışmaya devam edecek. Jason sadık, harika bir arkadaş ve fantastik bir avukat olmuştur. İsrail'e bağlılığı ve İsrail ile Filistinliler arasında barış arayışı unutulmayacak. Teşekkürler Jason" dedi.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 22:33
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