Donald Trump'ı çıldırtacak haber!

ABD ile yaşanan ticaret savaşına rağmen Çin'in ihracatı 2018'de son 7 yılın en güçlü artışını gösterdi. Çin Gümrük İdaresi verilerine göre 2018 yılında ihracat yüzde 9,9 arttı. 2018 yılında ithalatta artış ise yüzde 15,8 oldu.

2013'ten bu yana en füşük seviyede gerçekleşti

İhracatta büyümenin ithalatın gerisinde kalmasının etkisi ile Çin'in ticaret fazlası 2018'de 351,76 milyar dolar ile 2013'ten bu yana görülen en düşük seviyede gerçekleşti.

ABD ile ticaret fazlası rekor kırdı

Çin'in ABD ile ticaret fazlası ise 2018'de rekor kırdı. 2017 yılında ABD ile ticaretinde 275,981 milyar dolar fazla veren Çin, 2018 yılında ise 323,32 milyar dolar fazla verdi. 2018'de ABD'ye ihracat yüzde 11,3 büyürken, ABD'den ithalat ise sadece yüzde 0,7 arttı.