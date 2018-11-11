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Donald Trump'a Fransa'da şok protesto!

Birinci Dünya Savaşı'nı sonlandıran Ateşkes Anlaşması'nın 100’ün yıl dönümü nedeniyle Fransa'da düzenlenen anma programına katılan ABD Başkanı Donald Trump, Paris'te protesto edildi.

11 Kasım 2018 Pazar 19:46
Donald Trump'a Fransa'da şok protesto!

Birinci Dünya Savaşının bitiminin 100’üncü yıl dönümü vesilesiyle Fransa’da olan ABD Devlet Başkanı Donald Trump, Paris’teki çeşitli ülke vatandaşları tarafından protesto edildi. 

Birinci Dünya Savaşı'nı sonlandıran Ateşkes Anlaşması'nın 100’ün yıl dönümü vesilesiyle 47 devlet ve 23 hükümet başkanı Paris’te toplandı. Paris’te bulunan ABD Devlet Başkanı Donald Trump, Paris’teki çeşitli ülke vatandaşları tarafından protesto edildi. Paris’teki sendikaların desteğiyle organize edilen protesto gösterisinde ABD Başkanı Trump, Orta Doğu ve Afrika’daki ülkelerde sorun çıkarmak ve silah satarak birçok ülkenin huzurunu bozmakla itham edildi. Filistin sorununun çözümlenmesine ABD’nin engel olduğunu, İsrail’e destek verdiğini belirten göstericiler, Yemen’e silah satışının durdurulması, Suriye’de katliamların durdurulması isteminde bulundu.

Diğer liderlere de protesto

Öte yandan protestocular, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuele Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gibi liderler aleyhine slogan atarak, barışı sağlayamamakla eleştirdi.

Haber Tarihi: 11 Kasım 2018 Pazar 19:46
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  2. Fransa
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