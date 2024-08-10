Donald Trump ve küresel petrol şirketlerinin tansiyonunu çıkaran Türk! Dünya onu konuşuyor

Kasım ayında seçime gidecek olan ABD'de, başkan adayları Donald Trump ve Kamala Harris seçim hazırlıklarına devam ediyor. Farklı meslek gruplarını, iş adamlarını ve STK'ları arkasına almaya çalışan Donald Trump bir isimle ortak noktada buluşamıyor. O da Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol...

Financial Times'ın yaptığı bir habere göre Uluslararası Enerji Ajansı'nın başındaki isim Fatih Birol, Donald Trump'ın politikalarına zıt bir isim olarak belirtildi.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol'un, önceki Donald Trump yönetiminden yetkililerce, Trump'ın yeniden seçilmesi halinde görevinden alınacağı iddia edildi.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, fosil yakıtlardan temiz enerjiye geçmeyi savunmasıyla ABD eski Başkanı Donald Trump'ın radarına girdi.

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İddialara göre petrol ve gaz şirketlerinin "iş planlarını gözden geçirmelerinin zamanının geldiğini" söyleyen Birol, Çin ekonomisinin yavaşlaması ve daha fazla tüketicinin elektrikli araçlara geçmesi nedeniyle, dünyanın "şaşırtıcı bir petrol bolluğuna sürükleneceği" uyarısında bulundu.

Önceki Donald Trump yönetiminden yetkililer eski başkanın yeniden seçilmesi halinde Birol'u görevden almaya çalışacağını söylüyor.

Birol ise IEA'nın çalışmalarına yönelik övgülerin eleştirilerden çok daha ağır bastığı görüşünde: "Bazen eleştirileri kişisel algılıyorum ancak bunu da bir bağlama oturtmaya çalışıyorum. Bence ulaşmamız gereken güzel hedefler var ve oraya giden yolda biraz hasar almamız gerekiyor."

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