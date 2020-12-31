Donald Trump vazgeçmiyor! Seçim sonuçlarıyla ilgili yine harekete geçti
Donald Trump, ABD'nin Wisconsin eyaletinde "Seçim Bütünlüğünü Sağlamak" için ABD Yüksek Mahkemesine Temyiz başvurusunda bulunduğunu açıklandı.
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) seçimlerin yankıları hala devam ediyor.
Resmi sonuçlara göre seçimi Joe Biden kazandı. Bu durumu şiddetli bir şekilde karşı çıkan mevcut Başkan Donald Trump'tan yeni bir hamle geldi.
Trump, ABD'nin Wisconsin eyaletinde "Seçim Bütünlüğünü Sağlamak" için ABD Yüksek Mahkemesine Temyiz başvurusunda bulunduğunu açıklandı.