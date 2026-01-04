Donald Trump, Maria Corina Machado'ya kapıyı kapattı
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela operasyonunun ardından muhalefet lideri Maria Corina Machado’nun ülkeyi yönetemeyeceğini açıkladı. Machado’nun "ülke içinde desteği yok" dedi.
Venezuela'daki askeri müdahalenin ardından sular durulmuyor. ABD Başkanı Donald Trump, düzenlediği basın toplantısında muhalefetin en güçlü isimlerinden biri olarak görülen Maria Corina Machado hakkında beklenmedik açıklamalarda bulundu.
TRUMP: "ÜLKE İÇİNDE DESTEĞİ YOK"
2025 Nobel Barış Ödülü'nü kazanan ve ödülünü Trump'a ithaf eden Maria Corina Machado, Trump'tan beklediği desteği bulamadı. Trump, Machado'nun yeni lider olup olmayacağı sorusuna; "İyi bir kadın ama ülke içinde desteği yok" yanıtını vererek, Machado'nun başkanlık ihtimalini zayıflattı.
MACHADO’DAN GONZALEZ ÇIKIŞI
ABD müdahalesini "özgürlük saati geldi" diyerek destekleyen Machado ise Maduro'nun müzakereyi reddettiği için devrildiğini savundu. Machado, kendisinden ziyade 2024 seçimlerinin muhalif adayı Edmundo Gonzalez'in başkanlık koltuğuna oturması gerektiğini ifade etti. İsrail hayranlığıyla bilinen Machado, daha önce iktidara gelmesi durumunda büyükelçiliği Kudüs'e taşıyacağını açıklamıştı.
MADURO VE EŞİ NEW YORK’TA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK
Operasyon sonrası alıkonulan Nicolas Maduro ve Cilia Flores'in akıbeti de belli oldu:
-
TUTUKLULUK MERKEZİ: Çiftin, Brooklyn’deki yüksek güvenlikli Metropolitan Gözaltı Merkezi’nde (MDC) tutulması bekleniyor.
-
MAHKEME TARİHİ: CNN'in haberine göre Maduro ve Flores, önümüzdeki hafta Manhattan Federal Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarılacak.
-
SUÇLAMALAR: Çiftin, uyuşturucu ticareti ve terörizm gibi ağır suçlamalarla yargılanması öngörülüyor.
