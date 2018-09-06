Donald Trump: Çin ile ticaret anlaşması yapmaya hazır değiliz
ABD Başkanı Trmup, ABD'nin Çin ile ticari sürtüşmelerinin üstesinden gelecek bir anlaşma yapmaya henüz hazır olmadığını, ancak görüşmelerin süreceğini söyledi.06 Eylül 2018 Perşembe 09:45
Beyaz Saray'da gazetecilere açıklama yapan Trump, "Çin ile müzakerelerde çok iyi iş çıkarıyoruz; ancak, onların istediği gibi bir anlaşma yapmaya biz henüz hazır değiliz. Çin ile konuşmayı sürdüreceğiz. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'e büyük saygı duyuyorum. Ancak şu anda bu anlaşmayı yapamayız" diye konuştu.
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