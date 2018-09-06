Donald Trump: Çin ile ticaret anlaşması yapmaya hazır değiliz

Beyaz Saray'da gazetecilere açıklama yapan Trump, "Çin ile müzakerelerde çok iyi iş çıkarıyoruz; ancak, onların istediği gibi bir anlaşma yapmaya biz henüz hazır değiliz. Çin ile konuşmayı sürdüreceğiz. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'e büyük saygı duyuyorum. Ancak şu anda bu anlaşmayı yapamayız" diye konuştu.