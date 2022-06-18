Donald Trump böyle uyardı: 3. Dünya Savaşı'na dönüşür

ABD Başkanı Donald Trump, Cuma günü Nashville, Tennessee'deki dini muhafazakar bir konferansta açıklamalarda bulundu.

Biden yönetiminin Ukrayna'daki tutumunu yerden yere vuran Trump, "Ukrayna'da bir savaşımız var... Ve belki de onu ele alma şeklimiz nedeniyle 3. Dünya Savaşı'na yol açacak." dedi.

ABD'nin 16 milyar doların üzerine çıkarak 40 milyar dolar verdiğini belirten Trump, "Biden yönetiminin Rusya ile yaşanan çatışmalar sırasında Ukrayna için halihazırda onayladığı yardım paketleriyle ilgili olarak 56 milyar doların var." dedi.

Almanya ve Fransa başta olmak üzere tüm Avrupa ülkelerini topa tutan Trump, bu ülkelerin ABD'nin verdiğinin çok küçük bir kısmı kadar yardım yaptığını söyledi. Trump, "Bu savaştan en çok etkilenenler onlar. Biz 56 milyar dolar veriyoruz ve onlar birkaç milyar dolar veriyorlar" ifadelerini kullandı.

"Ben başkan olsaydım bunlar asla olmazdı"

Trump, konuşmasında bir kez daha çatışmalar konusunda, onun yerine geçen Başkan Joe Biden'ı suçlayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Ben başkan olsaydım bu asla olmazdı. Putin'i çok iyi tanıdım ve bunun hakkında konuştuk... O, böyle bir şeyin sonuçlarının çok büyük olacağını biliyordu. Bunu anlamıştı ve bunu asla yapmazdı. Seçimlere hile karıştırılmasaydı ve çalınmasaydı, Ukrayna'nın vahşice saldırıya uğramasıyla ilgili herhangi bir sorun yaşamazdık."

Trump, konuşmasının büyük bir bölümünü 6 Ocak 2021 Kongre baskını olaylarıyla ilgili devam eden soruşturmayı hedef aldı. Eski başkan, destekçilerini ABD Başkenti'ne saldırmaya kışkırttığı iddia edilen rolüne ilişkin soruşturmanın, "hileli bir operasyon" olduğunu iddia etti. Trump'a göre 'tek taraflı bir cadı avı' var.

Trump ayrıca, 2024'te olası başkanlık adaylığı için salona, "Başkanlığa aday olmamı isteyen var mı?" diye sordu. Seyirciler yüksek ses ve tezahüratlarla Trump'a destek verdi.

Star Gazetesi