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Yerel Domuzlar çocuk parkını bastı!
Yerel

Domuzlar çocuk parkını bastı!

Yeniakit Publisher
2023-09-01 11:34:00 -
Domuzlar çocuk parkını bastı!

İzmir’in Bornova ilçesinde, çocukların oyun oynadığı esnada parka gelerek yiyecek arayan domuz sürüsü cep telefonu kamerasına yansıdı.

İzmir’in Bornova ilçesinde, çocukların oyun oynadığı esnada parka gelerek yiyecek arayan domuz sürüsü cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Evka-3 Mahallesi'nde meydana geldi. Aileleriyle birlikte parka gelen çocuklar oyun oynarken, bir anda ortaya çıkan ve parka yönelen domuz sürüsü, burada yiyecek aradı.
Çocukların ve ailelerinin domuzlardan korkmaması, domuzların da insanlardan ürkmemesi adeta domuzlar artık evcilleşti dedirten görüntüler ortaya çıkardı. Parkta yaşanan o anlar anbean cep telefonu kamerasına yansıdı.

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