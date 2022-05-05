“Domuzcu” CHP’li Canan’a cezaevi yolu gözüktü!

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, yargılandığı dava kapsamında tutuklanacağı iddia edilen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile konu üzerine yaptığı görüşmeyi köşesine taşıdı.

Pehlivan'ın aktardığına göre Kaftancıoğlu, iddia üzerine yaptığı açıklamada, "Benim başıma ne gelirse gelsin, partimin İstanbul örgütünün mücadeleye devam edeceğini biliyorum" ifadelerini kullandı.

Pehlivan'ın yazısında ilgili bölüm şöyle:

"Canan Kaftancıoğlu 1 ay kapalı cezaevinde, 12 ay 10 gün de açık cezaevinde yattıktan sonra 3 yıl sürecek denetimli serbestlikle tahliye olabilir.

Ağır ceza mahkemesi kararını verdi, istinaf mahkemesi onadı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da hapsin kesinleşmesini talep etti. Eğer başsavcılığın dört ayrı suçtan 8 yıl 2 ay 20 gün hapisle cezalandırılmasına dair isteği Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından uygun görülürse, sonuç ilk cümlemdeki gibi olacak. CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu infaz kanunu gereği toplam 13 ay 10 gün hapiste kalacak.

Kimse “olmaz” diyemiyor. Gezi kararı yapabileceklerini bir kez daha gösterdi.

Çünkü Türkiye seçime gidiyor. Çünkü AKP, yargıyı siyasi maşa gibi kullanıyor. Çünkü Kaftancıoğlu, İBB seçiminin kazanılmasında kilit rol üstlendi.

Son olarak TİP milletvekili Ahmet Şık, gazeteci İrfan Aktan’a bu ihtimalden bahsetti; “Canan Kaftancıoğlu’nu tutuklayacaklar” dedi.

Kaftancıoğlu’nu aradım. Ve “Hapse girmeyi bekliyor musunuz” diye açıkça sordum. Şu yanıtı aldım Kaftancıoğlu’ndan:

“Toplumu bir anksiyete haline düşürmeyi doğru bulmuyorum. Evet, burası Türkiye, her şey olabilir. Ama bunları düşünecek bir zamanım yok. Örgütlü mücadeleye inanıyorum. Benim başıma ne gelirse gelsin, partimin İstanbul örgütünün mücadeleye devam edeceğini biliyorum.”

Kaftancıoğlu’nun yıllar önceki paylaşımlarından dolayı hapse girmesini isteyen talep, 1 yıldan fazladır Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin önünde duruyor. Yani verilecek son kararın eli kulağında.

Kaftancıoğlu demedi lakin, ben konuşmamızdan onun da olası kötü sonuca hazır olduğunu hissettim. Keşke yanılsak..."