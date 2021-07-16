“Domuzcu” Canan’dan kurban uyanıklığı

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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, adeta vatandaşların aklıyla alay ediyor. Milleti “tokatlama” konusunda adeta uzmanlaşan CHP’nin bayrak taşıyanlarından Kaftancıoğlu, İslam karşıtlığı yaptığı halde Müslümanların kurban etlerine göz dikti.

Daha önce sosyal medyada onlarca İslam karşıtı mesajla gündeme gelen Kaftancıoğlu, bu kez pişkin bir paylaşımda bulundu. Eşiyle birlikte yedikleri domuz etinin fotoğrafını paylaşıp dini değerlerimize adeta meydan okuyan ve yedikleri domuz etini milletin gözüne sokan Kaftancıoğlu, utanmadan kurban etlerinin İBB’nin vakfına bağışlanmasını istedi.

Twitter’dan bir mesaj yayınlayan Kaftancıoğlu, “Kurban bağışlarınız ayrısız, gayrısız 16 milyon İstanbulluya ulaşsın istiyorsanız eğer...” ifadelerini kullanarak CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bir tweet’ini alıntıladı.

Kurban kesimine karşı çıkmıştı

İkiyüzlülükte sınır tanımayan Kaftancıoğlu kurban etlerine göz dikse de, geçmişte kurban kesimine karışı çıkmıştı.

Domuz eti rezilliği unutulmadı

Canan Kaftancıoğlu'nun eşi Ali Naki Kaftancıoğlu'nun, sosyal medyada daha önce yayınladığı domuz eti rezilliği hafızalardaki tazeliğini koruyor. Eşiyle birlikte domuz eti "ziyafeti" çeken Kaftancıoğlu, "7 dakika önce bu tabakta 1/4 domuz vardı" yazmıştı.