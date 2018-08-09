“Domuz kafa” Ordu’daki felaket üzerinden AK Parti’ye saldırdı!

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sergilediği gayri milli tutumlarıyla kendi partililerinin bile tepkisini toplayan bir isim... Partinin skandallarıyla meşhur ismi Kaftancıoğlu, domuz eti hayranlığından küçük yaştaki çocuğunun bira içerken çekilen fotoğrafını paylaşmasına kadar, Müslüman Türk milletinin tepkisini çeken bir çok skandal harekette bulundu. Dün bu skandallarına bir yenisini ekleyen Kaftancıoğlu, Ordu’daki sel felaketi üzerinden AK Parti hükümetine saldırdı.

HİZMET ANLAYIŞI: HEYKEL

Hizmet anlayışı kıt olan Kaftancıoğlu, göreve geldiği günden bu yana sadece heykel açılışlarına katıldı. Geçmiş dönemlerde attığı skandal tweet'ler ise her zaman akıllarda kaldı.

“AMA YOL YAPIYORLAR”

Ordu'da yaşanan sel felaketinin Canan Kaftancıoğlu yine tepki çeken sözlere imza attı.

Felaket nedeniyle AK Parti'yi suçlayan Kaftancıoğlu, "Ama yol yapıyorlar, hem de duble" sözlerini hatırlatarak "Geçmiş olsun" dedi. İşte o tweet: