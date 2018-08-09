0553 313 94 23

“Domuz kafa” Ordu’daki felaket üzerinden AK Parti’ye saldırdı!

Nasıl göreve geldiğini CHP’lilerin bile anlamadığı domuz eti hayranı CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Ordu’daki sel faciası üzerinden AK Parti hükümetine saldırdı.

09 Ağustos 2018 Perşembe 10:43
“Domuz kafa” Ordu’daki felaket üzerinden AK Parti’ye saldırdı!

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sergilediği gayri milli tutumlarıyla kendi partililerinin bile tepkisini toplayan bir isim... Partinin skandallarıyla meşhur ismi Kaftancıoğlu, domuz eti hayranlığından küçük yaştaki çocuğunun bira içerken çekilen fotoğrafını paylaşmasına kadar, Müslüman Türk milletinin tepkisini çeken bir çok skandal harekette bulundu. Dün bu skandallarına bir yenisini ekleyen Kaftancıoğlu, Ordu’daki sel felaketi üzerinden AK Parti hükümetine saldırdı.

HİZMET ANLAYIŞI: HEYKEL

Hizmet anlayışı kıt olan Kaftancıoğlu, göreve geldiği günden bu yana sadece heykel açılışlarına katıldı. Geçmiş dönemlerde attığı skandal tweet'ler ise her zaman akıllarda kaldı.

AMA YOL YAPIYORLAR

Ordu'da yaşanan sel felaketinin Canan Kaftancıoğlu yine tepki çeken sözlere imza attı.

Felaket nedeniyle AK Parti'yi suçlayan Kaftancıoğlu, "Ama yol yapıyorlar, hem de duble" sözlerini hatırlatarak "Geçmiş olsun" dedi. İşte o tweet:

 

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 10:43
  1. Ordu
  2. İstanbul
  3. CHP
  4. canan kaftancıoğlu
  5. domuz
  6. tweet
  7. istanbul
  8. ordu
  9. ak parti

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Emre Akbaba: Yıllarca Galatasaray'ı bekledim
    1. Emre Akbaba: Yıllarca Galatasaray'ı..
    2. “Domuz kafa” Ordu’daki felaket..
    3. Mustafa Aksu Tarım ve Orman Bakan..
    4. Turizmciler ‘bayram’ ediyor
    5. Telekomun büyüklüğü 51 milyar TL’yi..
    6. Mehmet Hadi Tunç Tarım ve Orman Bakan..
    7. Fenerbahçe'de karar verildi! Eğer..
    8. ABD’nin sesi: Solcu Merdan!
    9. Hamas, Siyonist İsrail'i vurdu! Son..
    10. Teknosa’dan ilk yarıda 1,7 milyar TL..
    11. CHP'de deprem! Topluca istifa ettiler
    12. CHP'liler Kılıçdaroğlu'na pankart..
    13. Minibüs ile otomobil çarpıştı: 7 kişi..
    14. İlk uçuşa ‘1920’ saat kaldı
    15. Traktör alt geçide sıkıştı
    16. AYM'den cinsel saldırı suçları için..
    17. Bomba iddia: PKK'lı terörist, ABD..
    18. Türk Tarih Kurumundan kritik 'Sevr'..
    19. Dönmez: İran ile ticaretimiz meşru
    20. Gezi Parkı'nda faciadan dönüldü!
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    2018 Jandarma ve Uzman Erbaş alımı sonuçlarını açıkladı!
    2018 Jandarma ve Uzman Erbaş alımı sonuçlarını açıkladı!
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama