Dominos Pizza'dan şok eden karar! Apar topar iflas başvurusu yaptı

Domino’s Pizza markasının Türkiye, Rusya, Azerbaycan ve Gürcistan’daki işletme haklarına sahip DP Eurasia, Rusya'daki şirketini satma çabalarından vazgeçtiğini ve pazartesi günü iflas başvurusunda bulunacağını duyurdu.



Aralık ayında şirket, Rusya operasyonlarını elden çıkarmak da dahil olmak üzere Rusya pazarından çıkış seçeneklerini değerlendirdiğini duyurmuştu.



DP Eurasia açıklamasında durumun gittikçe daha zorlu bir hal aldığı, grubun kaçınılmaz olarak bu adımı atmak zorunda kaldığu belirtildi.



Şirket, birimin yaklaşık 520 milyon ruble (5,56 milyon $) tutarındaki dış borcunun Türkiye’deki grup kuruluşu olan DP Eurasia tarafından kapatıldığını, grubun toplam borcunun azaltıldığını ve toplam nakit bakiyesinin 162 milyon lira (5,97 milyon $) olduğunu bildirdi.



Domino's Pizza'nın Rusya'daki ilk şubesi, Türkiye'deki yatırımcısı tarafından 1998 yılında açılmış ve 2016 yılından itibaren marka bayilik vermeye başlamıştı.