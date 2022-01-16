Domenec Torrent’in sözleşmesi Fatih Terim’i çılgına çevirecek! Tam 50 gün önce...

Yeni hocasıyla bugün Hatayspor karşısına çıkacak Galatasaray'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar'da Fatih Terim'in yerine gelen ve yarım sezon için 1 milyon Euro'ya imza atan Domenec Torrent'in sözleşmesi ortaya çıktı. İspanyol hoca, Galatasaray tarihinde görülmemiş bonuslara sahip... İşte son dakika haberinin detayları...

Sabah'ın haberine göre, Domenec Torrent'in tam 50 gün önce Galatasaray'ın gündemine geldiği ortaya çıktı.

21 Kasım'da 2-1 kaybedilen Fenerbahçe derbisinde oyundan atılan Fatih Terim'in performansını sorgulamaya başlayan yönetim, B Planı olarak Torrent'i belirledi. İspanyol hocaya sezon sonu için 'hazır ol' mesajı gönderildi.

Ancak kötü sonuçlar devam edince bu operasyon ocak ayına çekildi ve Terim'le yollarını ayıran yönetim jet hızıyla Torrent'i getirdi.

59 yaşındaki çalıştırıcı, Florya'da oyunculara yaptığı konuşmada, "8 haftadır sizi takip ediyorum, maçlarınızı izliyorum" diyerek takıma hakim olduğunun mesajını verdi.

Dördüncülüğe prim verilecek

Bu arada Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent'in maliyeti de netleşmeye başladı.

Terim'in halefinin sözleşmesinin sarı-kırmızılıların tarihinde görülmemiş bonuslara sahip olduğu ortaya çıktı.

Şampiyonluk iddiası kalmayan yönetim, yeni hocasını Avrupa hedefine motive etmeye çalıştı.

İspanyol çalıştırıcı için sözleşmeye lig ikinciliği, üçüncülüğü hatta dördüncülüğü için geçerli başarı primleri koyuldu.

Torrent ve ekibinin sezon sonuna kadar 1 milyon Euro alacağı öğrenildi. Bu arada Fatih Terim'e sadece lig şampiyonluğu için 3 milyon TL prim ödenecekti.

Takıma bilgilendirme yaptı

Bu takımın en önemli problemi, çok kolay gol yemesi. Sağ ve sol bekler kenarlarda çok kalıyor ve merkez boşalıyor. Bu sorunu çözeceğiz.

Birbirinize uzak oynadığınız için savunma yaparken daha çok yoruluyorsunuz. Artık merkezi kapatarak oynayacağız. Duran top için mesai harcamamız gerek.

Mario Branco

Teknik ekibini İspanyollardan kuran Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın, sportif direktörlük için Mario Branco ile bir görüşme yaptığı ortaya çıktı.

Geçmişte Hajduk Split ve PAOK'ta sportif direktör olarak çalışan 46 yaşındaki Portekizli futbol adamı, son olarak ülkesinde Famalicao'da görev yaptı.

Branco, İstanbul'da Elmas'la görüştükten sonra önceki gün Vodafone Park'taki Beşiktaş-G.Antep maçını da tribünden izledi.