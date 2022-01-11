  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Domenec Torrent kimdir kaç yaşında? Domenec Torrent hangi takımları çalıştırdı?
Spor

Domenec Torrent kimdir kaç yaşında? Domenec Torrent hangi takımları çalıştırdı?

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, İspanyol teknik direktör Domenec Torrent ile anlaştıklarını belirtti. Peki, Domenec Torrent kimdir?

Yeniakit Publisher
2022-01-11 19:29:00 -
Domenec Torrent kimdir kaç yaşında? Domenec Torrent hangi takımları çalıştırdı?

Teknik direktör Fatih Terim ile yollarını ayıran Galatasaray, İspanyol çalıştırıcı Domenec Torrent ile anlaştı. Peki, Domenec Torrent kim?

Domenec Torrent kimdir kaç yaşında? Domenec Torrent hangi takımları çalıştırdı?

Domenec Torrent 14 Temuz 1962'de İspanya'da dünyaya geldi. Katalan ekipleri Unio Esportiva olat ve Guixols formaları giyen Domenec Torrent henüz 27 yaşındayken futbolu bıraktı. Çeşitli eğitimlerin ardından Domenec Torrent için antrenörlük kariyeri başladı. 2007 yılında Domenec Torrent, Barcelona'da Guardiola ile birlikte çalıştı.

Temmuz 2008'de Guardiola, A takımın başına geçerken Torrent de ekibin içerisinde yer aldı. Barcelona'daki 4 sezonunda 3 lig, 3 İspanya Süper Kupası, 2 UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi Kupası, 2 Avrupa Süper Kupası, 2 FIFA Dünya Kulüpler Kupası ve 2 Kral Kupası ile toplam 13 kupa kazanan Josep Guardiola, kulüp tarihinin en büyük başarılara ve rekorlara sahip olduğu bir döneme imza attı.

Domenec Torrent 2013 yılında Guardiola ile birlikte Bayern Münih'e geçti. ardından Guardiola ve ekibi Mancester City'nin yolunu tuttu.

Domenec Torrent 2018 yılında New York City'nin başına çıktı. Torent ve ekibi 60 maçta 29 galibiyet, 14 beraberlik ve 17 mağlubiyet aldı.

Torrent 2019 yılının Kasım ayında Brezilya ekibi Flamengo'nun başına geçti. Kasım 2020'de Brezilya ekibinden ayrılan Torrent o günden sonra bir takımı çalıştırmadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay