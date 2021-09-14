Özbekistan'da uzmanlar yenilebilir korona aşısı geliştirdi. Özbekistan Genom ve Biyoenformatik Merkezi tarafından geliştirilen aşı domatesle birleştirildi. Peki, domates aşısı kime nasıl yapılıyor?

Domatesten korona aşısı mı yapıldı? Domates korona aşısı hangi ülkelerde kullanılıyor?

Genomik ve Biyoenformatik Merkezi Müdür Yardımcısı Zabardast Buriyev, “Ocak ayında Özbekistan'da korona virüsün gen sıralaması yapıldı. Önce DNA aşısı yaptık. Bitkiler üzerinde çalışırken korona virüs proteininden vektör oluşturduk. Birçok aşı başak proteini temel alınarak üretiliyor. Biz de bunu klonlayarak bitkilere transfer ettik. Üç bitki seçtik: tütün, domates ve pamuk. Yenilebilir olduğu için domatesi seçtik" dedi.

Saklanması için özel koşullara ihtiyacı olmayan aşının insan deneyleri henüz başlamadı. Hayvan deneylerinin ardından aşı için insan çalışmalarının başlayacağı ifade edildi. Uzmanlar, yenilebilir aşısının yan etkisinin daha az olduğu belirtiyor.

Buriyev, "Domates sindirim kanallarından geçiyor. Domates aşısı yendiğinde antijen mideye gidiyor. Ardından bağırsaklar tarafından emiliyor ve antikor oluşmaya başlıyor. Hem Hümoral hem hücresel bağışıklık oluşuyor" diye konuştu.