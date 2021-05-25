Domatesli erişte nasıl yapılır? Kolay domatesli erişte tarifi
Domatesli kolay erişte nasıl yapılır? Ana yemeğin yanına çok yakışan bir tarif arayanlar, 'Domatesli erişte olur mu?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, domatesli erişte nasıl yapılır? Kolay domatesli erişte tarifi | Tam ölçülü domatesli erişte tarifi
Hazır ya da el açması erişteyle hazırlayacağınız domatesli erişte başlı başına bir öğün olacaktır. Peki, domatesli erişte nasıl yapılıyor?
Kolay domatesli erişte tarifi
Malzemeler:
- 1 kase erişte
- 1 adet soğan
- 1 adet kapya biber
- 1 adet domates
- 1 tatlı kaşığı salça
- 2 kase sıcak su
- Tuz
- Karabiber
- Sıvı yağ
Domatesli erişte nasıl yapılır?
Soğanı ve kapya biberi doğrayın.
Yağı tencereye alıp soğan ve biberi kavurun.
Salça ve doğradığınız domatesi ilave edin.
Erişte, tuz ve karabiberi ekleyip karıştırmaya devam edin.
Son olarak 2 kase sıcak suyu ekleyin.
Tencerenin kapağının kapatıp ocağın altını kısın.
Erişte suyunu çektikten sonra ılınınca servis edebilirsiniz.
Servis aşamasında erişteyi lor peyniri ve dereotu ile süsleyebilirsiniz.
Afiyet olsun.