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Kadın - Aile Domatesli arpa şehriye pilavı nasıl olur? Arpa şehriye pilavı tarifi
Kadın - Aile

Domatesli arpa şehriye pilavı nasıl olur? Arpa şehriye pilavı tarifi

Arpa şehriye pilavı domatesli yapılışı | Pirinç ya da bulgur pilavı yemekten sıkıldıysanız; bu kez domatesli arpa şehriye pilavını deneyebilirsiniz. Peki, arpa şehriye pilavı nasıl yapılıyor? Arpa şehriye pilavı için hangi malzemeler lazım? Tam ölçülü arpa şehriye pilavı

Yeniakit Publisher
2021-05-25 17:06:00 -
Domatesli arpa şehriye pilavı nasıl olur? Arpa şehriye pilavı tarifi

Hem kırmızı hem de beyaz etin yanına yakışan arpa şehriyesi pilavını hazırlamak son derece kolay. İşte, tam ölçüyü arpa şehriye pilavı tarifi:

Arpa şehriye pilavı tarifi

Malzemeler:

  • 1 su bardağı domates rendesi
  • 1 su bardağı arpa şehriye
  • 1,5 su bardağı sıcak su
  • Tuz
  • Tereyağı

Domatesli arpa şehriye pilavı nasıl olur?

Öncelikle bir tencereye tereyağını alın ve domatesleri kavurun. Domates suyunu çekince sıcak suyu eleyin ve kaynamaya bırakın.

Su kaynayınca arpa şehriyesini ve tuzu ekleyin.

Tencerenin kapağını kapatın ve ocağın altını kısın.

Şehriye suyu çekince ocağın altını kapatın.

Kapağın altına havlu kağıt serin ve 15-20 dakika pilavı dinlenmeye bırakın.

Afiyet olsun.

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