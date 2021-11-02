Domatesin fiyatı geçen yıla göre bakın yüzde kaç arttı

Antalya hallerinde işlem gören domates, sebze ve meyvelerin işlem miktar ve fiyatlarıyla ilgili endeks değerlerinin değişimleri 2021 Ekim ayında, bir önceki aya göre ve geçen yılın aynı ayına göre değişim gösterdi.

Son altı yılın en yüksek üçüncü ekim ayı artışı

Domates miktarı geçen yıla göre yüzde 2,40 artarken, fiyatı yüzde 63,98 arttı. Fiyat endekslerinde domatesin, geçen yılın ekim ayına göre (yıllık) yüzde 63,98’lik artış göstermesi, son altı yılın en yüksek üçüncü ekim ayı artışı oldu.

Meyve fiyatı yüzde 7,10 artış gösterdi

Meyvede ise geçen yıla göre miktar yüzde 39,08 artarken, fiyat yüzde 7,10 artış gösterdi.

Ekimde miktar arttı

Ekim ayı endeksleri miktarda bir önceki aya göre domateste yüzde 21,88, sebzede yüzde 44,65 ve meyvede ise yüzde 28,71 artarken, geçen yılın aynı ayına göre domateste yüzde 2,40, sebzede yüzde 21,71 ve meyvede ise yüzde 39,08 artış kaydetti. Miktar endeksleri, geçen ayların aksine ekim ayında artış gösterdi.

Sebze fiyat endeksi yüzde 58,58’lik artış gösterdi

Ekim ayı itibarıyla yıllık gerçekleşmelerde sebze miktar endeksindeki yüzde 21,71’lik artışa rağmen fiyat endeksi yüzde 58,58’lik artış gösterdi. Bu artış, son 6 yılın en yüksek ikinci ekim ayı artışı oldu. Meyve miktar endeksindeki yıllık yüzde 39.08’lik artışa rağmen fiyat endeksi yüzde 7,10’luk artış gösterdi. Meyve fiyatlarındaki bu artış son 6 yılın en düşük ikinci artışı oldu.

Sebzedeki aylık değişimler son üç yıldaki en az dalgalı yılını yaşadı

Sebzedeki aylık değişimler, miktar itibarıyla mevsimsel eğilimlere uyumlu seyrederken, aylık fiyat değişimlerinde son üç yıldaki en az dalgalı yılını yaşadı.

Meyvede işlem fiyat endeksi yüzde 0,83 azaldı

Bir önceki aya göre meyve işlem miktar endeksi akim ayında yüzde 28,71 artış gösterirken, işlem fiyat endeksi yüzde 0,83 azaldı. Antalya hallerinde işlem gören meyvenin 2021 yılı Ekim ayı endeks değişimleri, miktarda ve fiyatta önceki iki yılın değişimlerine göre rekor değişimler gösterdi.

Meyve miktarındaki artış, ekim aylarının rekoru oldu

Miktardaki artış, ekim aylarının rekoru oldu. Buna karşın fiyattaki aylık değişim ise nispi düşüş yönünde gerçekleşti. Ekim ayında miktardaki rekor artışa rağmen fiyattaki düşüş, geçmiş yıllardan daha düşük oranda fiyat düşüşüne yansıdı.