Domatesin faydaları nelerdir? Domatesi çiğ mi pişmiş mi tüketilmeli?

Salataların, yemeklerin hatta sosların olmazsa olmazı domatestir. Peki, domatesin sağlık için ne kadar faydalı olduğunu biliyor muydunuz? İşte, merak ettiğiniz "Domatesin faydaları nelerdir?" sorusunun cevabı.

Domatesin faydaları nelerdir?

Domates son derece düşük kalorilidir. 100 gramlık bir domates 18 kaloridir.

Likopen yönünden zengin olan domates kalp krizi riskini bir hayli azaltır.

Yapılan bilimsel çalışmalar domatesin birçok kanser türüne karşı önleyici olduğunu ortaya koymuştur.

Lezzetli bu besin tansiyonu dengeler.

Şeker hastalarının kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olur.

Likopen ve lutein nedeniyle domates göz sağlığı için son derece önemlidir.

İçerdiği liflerden dolayı domates kabızlık sorunu yaşanmasının önüne geçer.

Hamilelik döneminde tüketilen domates folik asit nedeniyle bebek ve anne için kıymetlidir.

Domatesi çiğ mi pişmiş mi tüketilmeli?

Uzmanlar domatesten en iyi faydayı almamız için bu sağlıklı besini pişmiş olarak tüketmemiz gerektiğiniz vurguluyor. Pişen domatesten aldığımız likopen oranı çiğ domatesten çok daha fazladır.