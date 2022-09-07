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Ekonomi Domates ihracatı izne bağlandı
Ekonomi

Domates ihracatı izne bağlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile domates, ihracı kayda bağlı mallar listesine alındı. Domates ihracı, Ticaret Bakanlığı'ndan alınacak izinle gerçekleştirilecek.

Yeniakit Publisher
2022-09-07 00:55:00 - 2022-09-07 01:08:21
Domates ihracatı izne bağlandı

İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ’de değişiklik yapılmasına dair tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, domatesler (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş, salça) İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesinde 60'ıncı sırada yer aldı. Ayrıca, domates ihracatı için Ticaret Bakanlığından izin alınacak. Bu tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütecek.

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