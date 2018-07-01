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Domates suyu ne zaman içilmelidir?

Sayısız faydasıyla domates, sofralardan eksik olmayan sebzelerin başında gelir. Kanserin baş düşmanı olan bu şifalı yiyecek tam bir sağlık deposudur.

01 Temmuz 2018 Pazar 20:17
Domates suyu ne zaman içilmelidir?

DOMATES SUYUNUN FAYDALARI:

Domates antioksidan özelliğiyle kanserle savaşan en etkin gıdalardan biridir.

Kalp, böbrek ve karaciğer dolaşımını düzenlemeye yardımcıdır.

Domates suyunun vücudu gençleştirdiği ve damarları yumuşattığı kanıtlanmıştır.

Böbrekleri çalıştırarak biriken ürenin idrar yoluyla dışarı atılmasını sağlar.

Domates suyu aynı zamanda kemik erimesinin önlenmesine yardımcı olur.

İştah oranını azaltan domates suyu aynı zamanda müthiş bir diyet içeceği ve diyet dostudur.

Yaraların kapanmasına büyük oranda yardım eden domates, kan pıhtılaşmasını sağlar.

Felç riskini azaltarak hazımsızlığı önler.

Romatizmaya da iyi gelen domates suyu, vücuda C vitamini takviyesi yaparak bağışıklık sistemini güçlendirir ve soğuk algınlığı ve gripten korur.

Kadınlarda meme kanseri, erkeklerde ise prostatı önlediği testlerle kanıtlanmıştır.

Domates suyu aynı zamanda kokteyl şeklinde de tüketilebilir. Özellikle yaz aylarında plaj ve kafelerde tüketilen domates suyu kokteyli, vücudu tüm gün tok tutmaya yardımcı olarak formda bir yaz geçirmeyi sağlar.

İsteğe göre havuç suyuyla da karıştırılabilen domates suyu, vücuttaki melanin seviyesini artırarak bronzlaşırken de vücutta mükemmel bir etki yaratmaya yardımcı olur. 

MALZEMELER:

400 gram domates

1 - 2 kaşık limon suyu

1 kaşık elma sirkesi

2 adet fesleğen yaprağı

2 adet nane yaprağı

Biraz tuz ve karabiber

YAPILIŞI:

Domatesler soyularak suları sıkılır. Süzgeçten geçirilen domates suyuna listedeki diğer malzemeler ilave edilir.

Daha sonra kokteyle biraz su ve buz eklenerek, istenen kıvam ayarlanır ve servise hazır hale gelir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

 

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2018 Pazar 20:17
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