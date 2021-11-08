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Kadın - Aile Domates soslu makarna tarifi, nasıl yapılır? Kolay domates soslu makarna tarifi
Kadın - Aile

Domates soslu makarna tarifi, nasıl yapılır? Kolay domates soslu makarna tarifi

Yoğun günlerin kurtarıcısı makarnayı sevmeyen yoktur.

Yeniakit Publisher
2021-11-08 15:57:00 -
Domates soslu makarna tarifi, nasıl yapılır? Kolay domates soslu makarna tarifi

Yoğun günlerin kurtarıcısı makarnayı sevmeyen yoktur. Üzerine yapılan farklı soslarla zengin bir menüye dönüşen makarnayı dakikalar içinde hazırlayacağınız tarifimiz.

Malzemeler

  • Yarım paket spagetti makarna
  • 4 su bardağı domates rendesi
  • 3 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 2 adet kesme şeker
  • 4-5 yaprak taze fesleğen
  • 2 tatlı kaşığı ketçap
  • 2 diş sarımsak
  • Nane, tuz, karabiber, pul biber
  • Yarım çay bardağı sıcak su

Yapılışı

Spagetti makarna haşlanır ve süzülür. Derin bir tavaya tereyağı alınır. Tereyağı eridikten sonra içine sarımsaklar ilave edilerek karıştırılır. Sarımsaklar biraz yumuşayınca içerisine pul biber eklenir. Domates rendesi, salça, şeker, doğranmış taze fesleğen, ketçap, nane, tuz, karabiber ve yarım çay bardağı sıcak su eklenerek sos kıvam alana kadar karıştırılır. Sos koyulaşırsa bir miktar su ile inceltebilirsiniz. Sos piştikten sonra içerisine haşlanmış makarnalar ilave edilir ve karıştırılır. Hazırlanan domates soslu makarna servis tabağına alınır. Afiyet olsun.

 

 

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