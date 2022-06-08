Domates sos tarifi nasıl yapılır? Kahvaltılık sos tarifi

Domates sos tarifi

25 g zeytinyağı

25 g Pınar Tereyağı

1 adet kuru soğan

2 diş sarımsak

300 g domates sosu

5 g tuz

3 g karabiber

1 g toz şeker

120 g Pınar Ekşi Krema

20 g rendelenmiş parmesan peyniri

15 g kıyılmış taze fesleğen

Kahvaltılık domates sos tarifi nasıl Yapılır?

Bir tavada soğan ve sarımsağı zeytinyağıyla pembeleşinceye kadar kavurun. Domates sosunu, karabiberi, tuzu ve şekeri tavaya ilave edin. Sıvı kıvama gelen karışıma tereyağı ve kremayı ilave ederek kısık ateşte 5-10 dakika pişirin. Rendelenmiş parmesan peyniri ve kıyılmış taze fesleğen ile karıştırarak servis yapabilirsiniz.

Diğer tavsiye kahvaltılık sos tarifi;

Bir İtalyan klasiği olan marinara sosu bizim mutfağımıza hiç de uzak olmayan enfes bir sos. Domates, soğan, sarımsak ve çeşitli baharatlar kullanarak çok kolay bir şekilde hazırlanan bu sosu makarnalarda veya kızartmalarda kullanabiliriz. Biz mutfakta buna makarna sosu veya domates sosu desek de İtalyan mutfağında çokça kullanılıp dünyaya da buradan yayıldığı için Marinara sosu olarak bilinir.

Marinara sosu tarifi

Malzemeler

5-6 adet iri boy domates

1 adet orta boy soğan (rendelenmiş veya robottan geçirilmiş)

4-5 diş sarımsak (dövülmüş veya rendelenmiş)

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 yemek kaşığı elma sirkesi

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı fesleğen

1 çay kaşığı karabiber

Yarım çay kaşığı toz şeker

Yarım çay bardağı su

1 adet kurutulmuş defne yaprağı (sos içerisinde esans vermesi için)

Tuz

HAZIRLANIŞI:

Domatesleri soyun ve rendeleyin. Eğer robottan geçirecekseniz küp küp doğrayabilirsiniz. Bu arada domatesi suyu ile pişireceğiz.

En lezzetli makarna domates sosu nasıl yapılır, tarifi?

Malzemeler

2 orta boy havuç soyulmuş

1 orta boy soğan

6 diş sarımsak

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz severseniz

1 çay kaşığı pul biber

4 kilo domates kabukları soyulmuş ve doğranmış

1 dal kekik

Yarım kilo domates püresi

6 yemek kaşığı tuzsuz tereyağı

Makarna domates sosu tarifi

Soğan, sarımsak ve havucu mutfak robotunda parçalayın. Tencerede zeytinyağını ısıtın ve bu karışımı tencereye katıp karışımı kavurun. Mutfak robotu ile uğraşmak istemezseniz malzemeleri tek tek yağa kavurun ama sonradan el blender’ı ile bu malzemeleri püre haline getirmeniz gerekecek.

Bu malzemeler karıştıktan sonra üstüne tuz, karabiber ve pul biberi ekleyin. Sonra domatesleri ekleyin ve tüm malzemeleri karıştırın. Karışım kaynama seviyesine geldikten sonra ateşi en kısık seviyeye getirin. Bu karışımı 4 saat boyunca pişirin. 30 dakikada bir karıştırın ve malzemelerin tencerenin dibine yapışmadığından emin olun.

4 saat’ten sonra sosa püre domatesi ve 6 yemek kaşığı tereyağını ekleyerek 30 dakika daha pişirin. En son tadarak , daha çok tuza ihtiyacı var ise biraz daha tuz katin.

Kullanmadığınız sosu 2 ay buzlukta saklayın.