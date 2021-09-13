Domates salçası nasıl yapılır? Domates salçası kaynatarak nasıl yapılır?

Sonhabarın gelmesiyle birlikte kadınlar, tarlalarından ve bahçelerinden topladıkları domatesleri binbir emekle salça haline getiriliyor. domates salçası" için de yoğun mesai harcayan maharetli eller, tarlalardan topladıkları domatesleri doğradıktan sonra sulanması için bir gün bekletiyor.

Daha sonra filelere konulan domateslerin, erkeklerin de yardımıyla ezilerek suyu çıkarılıyor. Büyük kazanlarda odun ateşinde kaynatılarak koyulaşan domates suyu, salçaya dönüştükten sonra cam kavanozlara konularak kış mevsimi için saklanıyor.

İyi bir domates salçası yapmak için öncelikle iyi domatesler tercih edilmelidir. Önce yıkanan domatesler 4 parçaya bölünür. İyi bir salça yapmanın en önemli maddesi Kaya tuzu kullanmaktır. domateslerin içine metal kaşık sokmayın ve tahta kaşık kullanın. Metal aşık salçanın ilerde bozulmasına yol açabilir.

Domates salçası nasıl yapılır?

Domates salçası yapmak için hangi malzemeler kullanılır? İşte domates salçası malzemeleri

20 kilo domates

200 gram kaya tuzu

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Domates salçası hazırlanışı

Domates salçası yapmak için iki yöntem kullanılır. Birinci yöntem güneşte kurutularak yapılan salça, diğeri ise kaynatılarak yapılan salçadır. Şimdi kaynatarak domates salçası nasıl yapılır onu izah edelim.

1- Domatesleri bol su ile yıkayın. Sonrasında yeşil kısımlarını ayıklayın ve irice doğrayıp aralarına kaya tuzu serpin. Kat kat dizdikten sonra bir kaba koyun ve 6-8 saat kadar bekletin.

2- Domateslerin altında biriken suyu süzün, bu su salçanızın kıvamını ve lezzetini bozacaktır.

3- Domatesleri elinizle sıkarak karıştırın ve yine 2-3 saat kadar bekletin. Bu aşamada domatesler özünü iyice bırakacaktır.

4- Bir kevgir ya da süzgeç yardımı ile domatesleri ovarak süzün. Süzgeç üzerinde biriken çekirdek ve posayı atın. Bu aşamada kalan kısmı salça haline getirmek için domateslerin tadına bakarak kaya tuzu ilave edebilirsiniz. Sofra tuzu domateslerinizin sulanmasına neden olacaktır.

5- Ocağa alın ve tahta bir kaşıkla karıştırarak pişirmeye başlayın. Bu noktada metal kaşık kullanmanız yine domateslerinizin sulanmasına neden olacaktır. Dibinin tutmaması için sık sık karıştırarak domates püresini yoğunlaştırın.

6- Kıvam alan püreyi sıcak şekilde kaynatılmış kavanozlara koyup kapağını sıkıca kapatın. Ardından bir gece ters bekletin.

7- Salçayı kullanmak için açtığınızda havayla temasını kesmek için üzerine bir parmak kadar sıvı yağ ilave edin.