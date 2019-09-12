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Domates mutlu ediyor

Bitlis’in Ahlat ilçesinde yetişen domatesler tadı ve aromasıyla bölge halkının tercih ettiği ürünlerin başında yer alırken, uzmanlar ise domatesin çikolata gibi mutluluk hormonunu harekete geçirdiğini belirtiyor.

12 Eylül 2019 Perşembe 13:27
Domates mutlu ediyor

Bitlis’in Ahlat ilçesinde yetişen domatesler tadı ve aromasıyla bölge halkının tercih ettiği ürünlerin başında yer alırken, uzmanlar ise domatesin çikolata gibi mutluluk hormonunu harekete geçirdiğini belirtiyor.


Uzmanlar, doğal ortamda yetişen domatesin faydalarını saymakla bitiremezken, domatesin mutluluk hormonunu harekete geçirdiğini ve domates yiyen kişilerin mutlu olduğunu ifade ediyor. İlçede ki domates tarlalarını gezen Ahlat Ziraat Odası (AHZO) Başkanı Necat Demirden ile Ziraat Mühendisi Nihayet Yağmur, domates hasadını kontrol ederek incelemelerde bulundular. Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan AHZO Ziraat Mühendisi Nihayet Yağmur, domatesin serotonin denilen mutluluk hormonu içerdiğini belirterek, "Domatesin faydalarıyla ilgili bir kaç bilgi vereceğim. Öncelikle domates serotonin dediğimiz mutluluk hormonu içerir. Antioksidan oranı yüksek olduğu için hücre yenilenmesine fayda sağlar. A ile C vitamini ve potasyum oranı yüksektir. Lif oranı da yüksek olduğu için sindirimi kolaylaştırır. Faydalarını saya saya bitiremeyiz ama en güzel özelliği bence mutluluk hormonudur. İnsanlarımıza bol bol domates yemelerini ve mutlu olmalarını öneriyoruz. Ayrıca çikolatada bulunan mutluluk hormonu domateste de bulunuyor. Ahlat domatesi aroması yüksek, tadı güzel bir domatestir" dedi.


Ahlat Ziraat Odası (AHZO) Başkanı Necat Demirden ise Ahlat’ta bu yıl yaklaşık olarak 5 bin dekar alanda domates ekimi yapıldığını ve 35 bin ton civarında verim elde etmeyi beklediklerini ifade ederek, “Çiftçimiz verimden memnun fakat fiyattan memnun değiliz. Şu anda fiyatlar biraz düşük gittiği için daha çok ihracat olmasını bekliyoruz. Şu an çiftçimizin elinde domates çok. Satmayı bekliyoruz. Ahlat’ta domateste bir marka haline geldi. Özellikle bölgemizde ki domates aromasıyla, tadıyla farklı bir lezzet. Tabi Ahlat Van Gölü’yle, Nemrut ve Süphan Dağıyla farklı bir iklime sahip. Bu da farklı ürünlerimize farklı bir lezzet katıyor. Bunu da en çok domateste fark ediyoruz. Çok kaliteli domates yetişiyor. Yiyende mutlu olur diye düşünüyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 13:27
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