Domates konservesi nasıl yapılır?

Kışlık domatesin evlerde hazırlanması hem ekonomik açıdan hem sağlık açısından son derece önemlidir. Evinizde yaptığınız domates konserveleri ve menemen konserveleri hormonsuz ve katkısız konserveler olduğundan rahatlıkla tüketebilirsiniz.

Domates konservesi için gerekli olan malzemeler

9 – 10 kilo kadar yıkanmış domates

10 – 11 adet cam kavanoz

Konservenin yapılışı

Öncelikle domatesleri blenderdan geçirin. Domatesler, püre haline gelmeli ancak su gibi olmamalıdır.

Domatesleri derin ve geniş bir tencerede orta ateşte pişirmeye başlayın. Pişirme evresinde çok sık ve gerekmedikçe karıştırma işlemi yapmayın.

Eğer sulu domates kullandıysanız karıştırmanıza gerek yoktur. Ancak etli ve suyu az olan domates kullandıysanız ara sıra dibinin tutmaması için karıştırabilirsiniz.

Yaklaşık 20-25 dakika içerisinde, kaynama başlayınca, domateslerin renk ve kıvamının değiştiğini göreceksiniz.

Bu aşamada ocağı kapatabilirsiniz. Ardından başka bir tencerede su kaynatın. Cam kavanozu ve kapağı ile birlikte suya atıp çıkarın. Kavanozun içerisinde su kalmamasını sağlayın, baş aşağı pozisyonda durması yeterli olacaktır.

Her kavanoz için bir çay kaşığı tuzu üzerine serpin ve kapağını örtün.

Domateslerin bozulmaması için kavanozu sıkıca kapatmanız önemlidir. Baş aşağı şekilde kavanozu çevirip bir tepsinin üzerine dizin.

Birkaç saat sonra konserve kapağınız eğer içeri doğru çukurlaşmışsa, konserveniz hazırdır. Konservenizi serin yerlerde saklamaya özen gösterin.