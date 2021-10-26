Domates kabuklarını çöpe atanlar dikkat!

Domates kabuklarını çöpe atıyorsanız bu zahmetsiz şekilde baharat yapma yöntemini öğrendiğinizde pişman olacaksınız.

Habertürk'te yer alan habere göre, neredeyse her tarifte domates kullanıldığı için, muhtemelen farkında olmasanız dahi bir sürü domates kabuğunu çöpe atıyorsunuz. Halbuki bütün sebzelerde olduğu gibi domateslerin de tamamından faydalanabilirsiniz. Geleneksel veya modern farklı kurutma yöntemiyle bu kabukları çöpten kurtarıp lezzetli bir baharat haline dönüştürebilirsiniz.

İşte değerlendirme yöntemleri

Kullandığınız domateslerden çıkan kabukları parçalara ayırın. Hava durumu ve yeriniz müsaitse, güneş alan bir yerde tamamen kuruyana kadar bekledin. Mümkün değilse veya daha hızlı olmak istiyorsanız fırında içindeki tüm sıvıyı kaybedinceye kadar pişirin. Soğumasını bekleyin ve isterseniz görece büyük parçalar halinde saklayın veya bir öğütücü yardımıyla toz haline getirin. Kuru ve serin bir yerde, bir kavanozda saklayın. Daha güçlü bir aroma elde etmek istiyorsanız, az ve eşit miktarda tuz ile şeker ekleyebilirsiniz.

Domates kabuğu tozu nerede kullanılır?

Eti lezzetlendirmek için marinasyonda kullanabilirsiniz.

Lezzetlendirmek için birçok yemeğe veya çorbaya katabilirsiniz.

Salça ile yaptığınız yemeklerde aromayı güçlendirmek amacıyla kullanabilirsiniz.

Pizza veya makarna baharatı olarak kullanabilirsiniz.

Domates sosuyla servis edeceğiniz yemeklerde lezzeti katlamak için ekleyebilirsiniz.