Domates kabuğunu soymanın pratik yöntemi

1- Öncelikle kullanacağınız domates miktarını belirleyin.

2- Bir tencerede su kaynatın, su kaynayınca altını kısın ve tıngırdatın. Başka bir kapta soğuk ve buzlu su hazırlayın.

3- Domateslerin sap kısımlarını bıçak yardımıyla çok derine kaçmadan oyarak çıkartın.

4- Domatesin tepesine bıçak yardımıyla artı ( + ) şeklinde çok derin olmayan bir kesik” atın.

5- Domatesi kaynayan suyun içine atın ve 10-12 sn kadar tutun. Süzgeçte alarak hemen buzlu suyun içine atın.

6- Soğuyan domatesi tepesinde açılan kabuklardan tutarak soyun.

7- Küp küp doğrayarak yemeklerde ya da salatalarda servis edin.