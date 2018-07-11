Domates kabuğunu soymanın pratik yöntemi
Yemek ve salata yaparken sıkça kullandığımız domatesleri pratik yoldan soymak mümkün. Bu yöntemi uygulayarak daha kolaylıkla domateslerinizin kabuklarını soyabileceksiniz.11 Temmuz 2018 Çarşamba 22:35
1- Öncelikle kullanacağınız domates miktarını belirleyin.
2- Bir tencerede su kaynatın, su kaynayınca altını kısın ve tıngırdatın. Başka bir kapta soğuk ve buzlu su hazırlayın.
3- Domateslerin sap kısımlarını bıçak yardımıyla çok derine kaçmadan oyarak çıkartın.
4- Domatesin tepesine bıçak yardımıyla artı ( + ) şeklinde çok derin olmayan bir kesik” atın.
5- Domatesi kaynayan suyun içine atın ve 10-12 sn kadar tutun. Süzgeçte alarak hemen buzlu suyun içine atın.
6- Soğuyan domatesi tepesinde açılan kabuklardan tutarak soyun.
7- Küp küp doğrayarak yemeklerde ya da salatalarda servis edin.
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