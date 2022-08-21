Domates gribi nedir, domates gribi belirtileri nelerdir? El ayak hastalığıyla karıştırılıyor!

Hindistan'daki doktorlar, düzinelerce çocuğu enfekte eden 'domates gribi' adlı yeni bir virüs nedeniyle alarma geçti. Enfeksiyon mayıs ayında güneydeki Kerala eyaletinde görüldü ve el, ayak hastalığının yeni bir çeşidi olmasından korkuluyor. 2019'un son aylarında hayatımıza giren Koronavirüs (Kovid-19) Dünya genelinde milyonlarca hayata mal oldu.

Korona ve maymun çiçeğinden sonra bir salgın daha: Domates gribi

Pek çok alışkanlığımızı geride bırakmamıza neden olan virüs tabiri caizse kabuk değiştirmeye devam ediyor.

Daha bulaşıcı ancak daha az öldürücü Omicron varyantından sonra pek çok ülke gevşeme kararı alırken Hindistan'dan gelen yeni virüs haberi salgını bir kez daha gündeme taşıdı.

Daily Beast'te yer alan habere göre, Hindistan'da son derece bulaşıcı bir virüsün çocuklar arasında yayıldığı bildiriliyor. Söz konusu virüsün ülkenin çeşitli bölgelerinde çoğunlukla 1 ila 5 yaş arası çocukları etkilediği açıklandı.

BU 5 SEMPTOMA DİKKAT

Adını enfekte olan kişilerin cildinde görünen büyük kırmızı kabarcıklardan alan Domates Gribi'nin en belirgin semptomu bu. Bu kabarcıkların dışında virüsün 4 ana semptomu bulunuyor;

Yüksek ateş

Yorgunluk

Vücut ağrıları

Şiddetli eklem ağrıları

AŞISI VE ANTİVİRAL TEDAVİSİ YOK

Ölümcül olmayan Domates Gribi'nin herhangi bir aşısı veya antiviral tedavisi bulunmuyor. Uzmanlar bu virüse karşı en etkili tedavinin istirahat etmek, bol sıvı almak olduğunun altını çiziyor.Lancet araştırmasına göre, söz konusu virüs ülkede ilk olarak 6 Mayıs'ta görüldü.

Aynı rapora göre, o tarihten itibaren en 82 çocuk Domates Gribi nedeniyle tedavi altına alındı.

Virüsün şu an için endemik konumda olduğunu belirten araştırmacılar daha fazla araştırma yapılması gerektiğinin altını çiziyor.

Merak edenler için domates gribi nedir, belirtileri nelerdir. İşte konu ile ilgili bilgiler...

DOMATES GRİBİ NEDİR?

"Domates gribi" olarak bilinen hastalık, adını oluşturduğu kırmızı kabarcıklardan alan viral bir hastalıktır. Maymun çiçeği virüsüne benzer şekilde belirtilere neden olan bu virüs esas olarak şimdiye kadar beş yaşın altındaki çocukları etkiledi. Mayıs ayından bu yana beş yaşın altındaki 82 çocuğa domates ateşi teşhisi kondu ve 10 yaşına kadar 26 gence de şüpheli vaka olarak kontrol altına alındı.

DOMATES GRİBİ BELİRTİLERİ

-Çoğu hasta ayrıca yüksek ateş ve yoğun eklem ağrısından mustariptir. Domates gribi belirtileri arasında yorgunluk, halsizlik ve ishal de bulunuyor. Doktorlar bunun 'çok bulaşıcı' olduğunu söylüyorlar ve mevcut salgın kontrol altına alınmazsa yetişkin nüfusa bulaşabileceğinden korkuyorlar.

-Hastalık tükürük, mukus, dışkı ve kabarcıklardan gelen sıvı yoluyla bulaşıcıdır. Bu nedenle, etkilenenler kendilerini izole etmeli ve kaşınmamalıdır. Domates gribinin kesin nedeni tam olarak bilinmemektedir. En çok etkilenenler beş yaşın altındaki çocuklardır. Bu nedenle anaokullarında ve ilkokullarda virüs hızla yayılabilir.

-Domates gribi tehlikeli bir hastalık olarak görülmemektedir, ancak belirtiler özellikle küçük çocuklar için ağrılı bir sürece dönüşebilir. Belirtiler genellikle 10 gün içinde kaybolur.