Domates çorbası nasıl yapılır? Domates çorbası yapılışı
Domates çorbası nasıl yapılır? İftar sofralarına en çok yakışan ve yaz aylarının ürünü olan domatesle yapılan lezzetli çorbalardan biri domates çorbasıdır. Domates çorbası yapımı oldukça pratik lezzeti ise küçükten büyüğe herkesin sevebileceği bir lezzettir. Peki, Domates çorbası nasıl yapılır? İşte nefis kaşarlı domates çorbası tarifi...
Domates çorbası nasıl yapılır?
Malzemeler
5 adet büyük boy sulu domates
2 yemek kaşığı un
1 yemek kaşığı tereyağı
4 su bardağı sıcak et suyu
2 çay bardağı sıcak süt
Servisi için:
1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
Yapılışı
1 yemek kaşığı tereyağını bir tavada eritin. 2 yemek kaşığı unu ekleyip kokusu çıkana kadar kısık ateşte, tereyağında kavurun.
5 adet rendelenmiş domatesi kavrulmuş un karışımına ekledikten sonra 5 dakika kadar pişirin.
Üzerine 4 su bardağı sıcak et suyunu ilave edin. Kesilmemesi için küçük bir cezvede ısıttığınız 2 çay bardağı sütü azar azar ekleyip hızlıca karıştırın.
Çorbayı kaynayana kadar orta ateşte ardından da kısık ateşte 15 dakika kadar pişirin. Daha pürüzsüz bir kıvam alması için blenderdan geçirin.
Servis kaselerine aldığınız çorbayı, rendelenmiş kaşar peyniri ilavesiyle sıcak olarak servis edin. Afiyet olsun!