Domagoj Vida'ya Fransa'dan sürpriz talip Beşiktaş’ın Hırvat yıldızı Domagoj Vida'ya Fransız kulüplerinden Marsilya talip oldu.

Beşiktaş'ın başarılı stoperine Fransız kulüplerinden Marsilya'nın talip olduğu ortaya çıktı. Fransız kulübünün yetkililerinin Vida için resmi teklif yapmasının an meselesi olduğu gelen bilgiler arasında. Beşiktaş Yönetimi'nin Vida'yı astronomik bir rakam olmadığı takdirde satmayı düşünmediği öğrenildi. Bu nedenle Marsilya'nın yapacağı resmi teklifin beklendiği gelen bilgiler arasında.

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