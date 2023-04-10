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Spor Doludizgin ilerliyor! Kayserispor 3-1 Ümraniyespor
Spor

Doludizgin ilerliyor! Kayserispor 3-1 Ümraniyespor

Yeniakit Publisher
2023-04-10 20:05:00 - 2023-04-10 20:30:41
Doludizgin ilerliyor! Kayserispor 3-1 Ümraniyespor

Süper Lig'de 28'inci hafta heyecanı bugün oynanan maçlarla son buluyor. Kayserispor, evinde küme düşme hattından kurtulmak isteyen Ümraniyespor'u ağırladı. Sarı kırmızılılar rakibini 3-1 yenerek çıkışını sürdürdü. İşte detaylar...

Süper Lig'de heyecan 28. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Günün ilk maçında Kayserispor sahasında Ümraniyespor'u ağırladı.

Mücadeleden ev sahibi Kayserispor 3-1'lik skorla galip ayrılmayı başardı. Kayserispor'un golllerini 31. dakikada penaltıdan Thiam, 53. dakikada Mensah ve 90+9'da Mane kaydetti.

Ümreniyespor'un tek golü ise 45+2'de Umut Nayir'den geldi. Ayrıca Ümraniyespor'da I. Sackey 90+8'de 2. sarı karttan gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Bu maçın ardından Kayserispor 44 puanla 7. sırada yer aldı. Ümraniyespor ise 23 puanla 18. sırada bulunuyor.

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