Doludizgin ilerliyor! Kayserispor 3-1 Ümraniyespor
Süper Lig'de 28'inci hafta heyecanı bugün oynanan maçlarla son buluyor. Kayserispor, evinde küme düşme hattından kurtulmak isteyen Ümraniyespor'u ağırladı. Sarı kırmızılılar rakibini 3-1 yenerek çıkışını sürdürdü. İşte detaylar...
Süper Lig'de heyecan 28. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Günün ilk maçında Kayserispor sahasında Ümraniyespor'u ağırladı.
Mücadeleden ev sahibi Kayserispor 3-1'lik skorla galip ayrılmayı başardı. Kayserispor'un golllerini 31. dakikada penaltıdan Thiam, 53. dakikada Mensah ve 90+9'da Mane kaydetti.
Ümreniyespor'un tek golü ise 45+2'de Umut Nayir'den geldi. Ayrıca Ümraniyespor'da I. Sackey 90+8'de 2. sarı karttan gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
Bu maçın ardından Kayserispor 44 puanla 7. sırada yer aldı. Ümraniyespor ise 23 puanla 18. sırada bulunuyor.