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Gündem Doludan korumak için otomobiline sermişti! Gözaltına alındı
Gündem

Doludan korumak için otomobiline sermişti! Gözaltına alındı

İstanbul'da aracını doludan korumak için aracının üstüne Türk bayrağı örten kişi sosyal medyadan tepki toplamıştı. Hüsnü Y. (35), bugün gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-10-09 18:02:00 -
Doludan korumak için otomobiline sermişti! Gözaltına alındı

İstanbul'un Fatih ilçesindeİstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde 'tekniker' olarak görev yaptığı öğrenilen Hüsnü Y. (35) dolu yağışından korumak için otomobilinin üstüne Türk Bayrağı serdi.

Hüsnü Y., "Türkiye Cumhuriyeti Devletinin egemenlik alametlerini aşağılamak" suçundan gözaltına alındı ve Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şehit Tevfik Fikret Polis Merkezi'ne götürüldü.

Hüsnü Y., ifadesinde art niyetli olarak yapmadığını, sadece arabasını yağıştan korumak için yaptığını söyledi.

Diğer yandan araca serilen Türk bayrağı, savcılık kararı ile polisler tarafından Hüsnü Y.'den alınarak emniyete götürüldü.

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