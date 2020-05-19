Dolmalık biberin faydaları saymakla bitmiyor

Dolmalık biber, 'Capsicum Annum' bitki türlerinin, gece kuşu sebzeleri olarak bilinen yiyecek ailesinin bir parçasıdır. Düşük kalori ve zengin C vitamini içeren dolmalık biber, kalp hastalıklarından kansere kadar birçok hastalığa birebir gelir. İşte detaylar...

Dolmalık biberin besin içeriği

Taze, çiğ biberlerin çoğunluğu %92 oranında sudan, kalanı da karbonhidrat, protein ve yağdan oluşmaktadır. Yaklaşık 119 gram boyutunda bir kırmızı dolmalık biberin besin içeriği şu şekildedir:

- 152 miligram C vitamini

- 0,3 miligram B6 vitamini

- 5 gram şeker

- 1 gram protein

- 37 kalori

- 5 miligram sodyum

- 1,2 miligram niasin

- 5.8 mikrogram K Vitamini

- 54.7 mikrogram folat

- 7 gram karbonhidrat

- 0,1 miligram tiamin

- 2 gram lif

İşte dolmalık biberin sağlığa 6 mucizevi faydası...

- Kalp ve kanser hastalıklarının oluşma riskini azaltır.

- İçerdiği antioksidanlar sayesinde göz sağlığına birebir gelmektedir.

- A ve C vitamini bakımından zengin olan dolmalık biber, bağışıklık sistemini güçlendirir.

- Dolmalık biber, vücudu birçok hastalığa karşı koruyucu etkiye sahiptir.

- Mutlu hormonlar olarak adlandırılan serotonin ve norepinefrin düzeylerini arttırır.

- Cilt sağlığı için de önemli bir besindir. Dolmalık biber cildin parlak görünmesini sağlar, cilt kanserine yakalanma riskini azaltır.