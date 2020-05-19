Dolmalık biberin faydaları saymakla bitmiyor
Kalorisi düşük ve C vitamini açısından son derece zengin olan dolmalık biber, sağlığa birçok fayda sağlıyor. İşte dolmalık biberin 6 mucizevi faydası...
Dolmalık biber, 'Capsicum Annum' bitki türlerinin, gece kuşu sebzeleri olarak bilinen yiyecek ailesinin bir parçasıdır. Düşük kalori ve zengin C vitamini içeren dolmalık biber, kalp hastalıklarından kansere kadar birçok hastalığa birebir gelir. İşte detaylar...
Dolmalık biberin besin içeriği
Taze, çiğ biberlerin çoğunluğu %92 oranında sudan, kalanı da karbonhidrat, protein ve yağdan oluşmaktadır. Yaklaşık 119 gram boyutunda bir kırmızı dolmalık biberin besin içeriği şu şekildedir:
- 152 miligram C vitamini
- 0,3 miligram B6 vitamini
- 5 gram şeker
- 1 gram protein
- 37 kalori
- 5 miligram sodyum
- 1,2 miligram niasin
- 5.8 mikrogram K Vitamini
- 54.7 mikrogram folat
- 7 gram karbonhidrat
- 0,1 miligram tiamin
- 2 gram lif
İşte dolmalık biberin sağlığa 6 mucizevi faydası...
- Kalp ve kanser hastalıklarının oluşma riskini azaltır.
- İçerdiği antioksidanlar sayesinde göz sağlığına birebir gelmektedir.
- A ve C vitamini bakımından zengin olan dolmalık biber, bağışıklık sistemini güçlendirir.
- Dolmalık biber, vücudu birçok hastalığa karşı koruyucu etkiye sahiptir.
- Mutlu hormonlar olarak adlandırılan serotonin ve norepinefrin düzeylerini arttırır.
- Cilt sağlığı için de önemli bir besindir. Dolmalık biber cildin parlak görünmesini sağlar, cilt kanserine yakalanma riskini azaltır.